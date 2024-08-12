Виктор Розовый показался вместе с собачкой Русланом

Комик и военный Виктор Розовый. Фото: скриншот YouTube

Звезда "Лиги смеха" и боец 3-й ОШБр Виктор Розовый получил тяжелое осколочное ранение головы на передовой. После тяжелой операции и продолжительной реабилитации, актер стал чаще выходит на связь с поклонниками. Его жена, актриса Ольга Мерзликина показала, как военный обожает своего собачку Руслана.

Видео она опубликовала в TikTok.

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На опубликованных кадрах военный, лежа на больничной койке, играет со своим собачкой Русланом. Французский бульдог очень любит вкусности и Розовый целует своего любимца и хочет в шутку заставить Руслана "поцёмать" хозяина за вкусный корм. Военный в хорошем настроении и на видео можно услышать его громкий смех и его любимой.

"Руслан умеет давать цьом", — лаконично подписала кадры жена защитника.

Комик Виктор Розовый с супругой Ольгой Мерзликиной. Фото: instagram.com/oliamerzlikina/

Напомним, 21 марта Розовый получил тяжелое осколочное ранение головы во время горячих боев на передовой. Две недели после тяжелой эвакуации за жизнь военного сражались медики. Сейчас Виктор нуждается в реабилитации за границей.

Напомним, актер "Квартала" Виктор Розовый получил тяжелое осколочное ранение головы во время боевого задания на фронте. Он рассказал, кто спас его от смерти. Также комик высмеял пропагандистов.