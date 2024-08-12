Виктор Розовый показался вместе с собачкой Русланом

Жена звезды "Лиги Смеха" Виктора Розового восхитила кадрами, как песик обожает военного
Звезда "Лиги смеха" и боец 3-й ОШБр Виктор Розовый получил тяжелое осколочное ранение головы на передовой. После тяжелой операции и продолжительной реабилитации, актер стал чаще выходит на связь с поклонниками. Его жена, актриса Ольга Мерзликина показала, как военный обожает своего собачку Руслана.
Видео она опубликовала в TikTok.
Виктор Розовый с домашним любимцем
@olgamerzlikina00
Руслан умеет давать этому 🐶♬ оригинальный звук - Olga Merzlikina
На опубликованных кадрах военный, лежа на больничной койке, играет со своим собачкой Русланом. Французский бульдог очень любит вкусности и Розовый целует своего любимца и хочет в шутку заставить Руслана "поцёмать" хозяина за вкусный корм. Военный в хорошем настроении и на видео можно услышать его громкий смех и его любимой.
"Руслан умеет давать цьом", — лаконично подписала кадры жена защитника.
Напомним, 21 марта Розовый получил тяжелое осколочное ранение головы во время горячих боев на передовой. Две недели после тяжелой эвакуации за жизнь военного сражались медики. Сейчас Виктор нуждается в реабилитации за границей.
Напомним, актер "Квартала" Виктор Розовый получил тяжелое осколочное ранение головы во время боевого задания на фронте. Он рассказал, кто спас его от смерти. Также комик высмеял пропагандистов.
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