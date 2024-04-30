Стало известно о состоянии здоровья раненого Виктора Розового.

Комик и военный Виктор Розовый. Фото: скриншот YouTube

Жена бывшего участника "Лиги смеха" Виктора Розового рассказала о его состоянии после тяжелого ранения на передовой. Артист до сих пор находится в больнице.

Об этом Ольга Розова сообщила на своей странице Instagram.

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В конце марта Розовый получил тяжелое осколочное ранение головы во время выполнения боевой задачи. Нейрохирурги в течение нескольких дней вытаскивали артиста "с того света" и провели тяжелую операцию.

Жена звезды "Лига смеха" вышла на связь и сообщила о том, что он находится в больнице. Она призналась, что планирует лечить любимого за границей, как только это будет возможно по его состоянию здоровья.

"В настоящее время Виктор восстанавливается в Украине, пока врачи не разрешат дальнейшие транспортировки за границу. Спасибо всем за вопросы в директ, но отвечать каждому возможности нет. Это все, что можем рассказать на данный момент. Берегите себя", — сообщила Ольга Розова.

Публикация супруги Виктора Розового. Фото: instagram.com/oliamerzlikina

Любимая Розового поблагодарила побратимов, которые спасли его жизнь, оказали помощь и доставили в больницу и всех, кто волнуется за состояние его здоровья. Она также сообщила о том, что часть денег, которые украинцы отправляли на лечение любимого, направила на приборы ночного видения для 3 ОШБр, в которой проходил службу Розовый.

Публикация супруги Виктора Розового. Фото: instagram.com/oliamerzlikina

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