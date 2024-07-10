"Дивергент" Тео Джеймса вразив фотосесією із нареченою Ді Капріо

Актор Тео Джеймс. Фото: instagram.com/theojamesource/

На думку користувачів соцмереж, дружина Тео Джеймса є неймовірно стійкою. 39-річна зірка "Дивергента" вразив відвертою фотосесією під час зйомок нової реклами Dolce & Gabbana з Вітторією Черетті на італійському острові Капрі.

Про це пише Daily Mail.

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На знімках Тео позує у відвертих позах із моделлю Віторією Черетті, яка за чутками є подругою актора Леонаро Ді Капріо. Вітторія, вдягнута у бікіні, та зірка блокбастерів пристрасно цілувалися у маленькому човні.

Вітторія Черетті та Тео Джеймс у рекламі. Фото: BACKGRID

Вітторія Черетті та Тео Джеймс. Фото: BACKGRID

У мережі користувачі відрвеагували на фотосесію зірки "Дивергента". Фото: соціальні мережі

У мережі користувачі відрвеагували на фотосесію зірки "Дивергента". Фото: соціальні мережі

У мережі користувачі відрвеагували на фотосесію зірки "Дивергента". Фото: соціальні мережі

Незважаючи на те, що фотографії викликали бурхливу реакцію в Інтернеті після того, як вони були оприлюднені на сайті Deux Moi, багато користувачів жартують, що найсильнішою людиною в кампанії насправді є дружина Джеймса, Рут Керні, яка бачила свого чоловіка, який весь день обіймався зі звабливою моделлю .

"Його дружина — сильніша жінка, ніж я могла би бути".

"Його дружина — стійкий солдат".

"Голлівуд такий дивний. Уявіть, що ваш чоловік повертається додому після того, як цілий день робив це на "роботі", — коментують у мережі.

Джеймс зустрів свою дружину в Брістольській театральній школі Old Vic. Вони одружилися в 2018 році після майже десяти років спільного життя. Пара дала обітниці вірності один одному на двох церемоніях — одній стриманій цивільнії та одній пишній — в Італії. Зараз у них двоє синів.

Черетті зустрічається з 49-річним Леонардо Ді Капріо з серпня 2023 року. Володар Оскара і модель познайомилися під час прем'єри фільму "Вбивці квіткового місяця" на Каннському кінофестивалі в травні того ж року. Інсайдери стверджують, що Лео зараз зустрічається виключно з нею, оскільки вона має "всі якості, які він шукає в партнерці".

Раніше Черетті була заміжня за італійським ді-джеєм Маттео Міллері з 2020 по 2023 роки, а в минулому її також бачили з колегою-моделлю Натаном Вестлінгом.

Нагадаємо, модель Віторія Черетті похизувалась розкішними формами у райському куточку.