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Супруге красавчика Тео Джеймса сочувствуют после его фотосессии с невестой Ди Каприо

10 июля 2024 13:33
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
"Дивергент" Тео Джеймса поразил фотосессией с невестой Ди Каприо
Актер Тео Джеймс. Фото: instagram.com/theojamesource/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

По мнению пользователей соцсетей, супруга Тео Джеймса невероятно стойкая. 39-летняя звезда "Дивергента" поразил откровенной фотосессия во время съемок новой рекламы Dolce & Gabbana с Витторией Черетти на итальянском острове Капри.

Об этом пишет Daily Mail.

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На снимках Тео позирует в откровенных позах с моделью Виторией Черетти, по слухам подругой актера Леонаро Ди Каприо. Виттория, одетая в бикини, и звезда блокбастеров страстно целовались в маленькой лодке.

 

Виттория Черетти и Тео Джеймс в рекламе
Виттория Черетти и Тео Джеймс в рекламе. Фото: BACKGRID

 

Виттория Черетти и Тео Джеймс
Виттория Черетти и Тео Джеймс. Фото: BACKGRID

 

В сети пользователи отрвеагировали на фотосессию звезды "Дивергента"
В сети пользователи отрвеагировали на фотосессию звезды "Дивергента". Фото: социальные сети
В сети пользователи отрвеагировали на фотосессию звезды "Дивергента"
В сети пользователи отрвеагировали на фотосессию звезды "Дивергента". Фото: социальные сети
В сети пользователи отрвеагировали на фотосессию звезды "Дивергента"
В сети пользователи отрвеагировали на фотосессию звезды "Дивергента". Фото: социальные сети

 

Несмотря на то, что фотографии вызвали бурную реакцию в Интернете после того, как они были обнародованы на сайте Deux Moi, многие шутят, что сильнейшим человеком в кампании на самом деле является супруга Джеймса, Рут Керни, которая видела своего мужа, который весь день обнимался с соблазнительной моделью.

"Его супруга — более сильная женщина, чем я могла бы быть".

"Его супруга — стойкий солдат".

"Голливуд такой странный. Представьте, что ваш мужчина возвращается домой после того, как целый день делал это на роботе", — комментируют в сети.

Джеймс встретил свою супругу в Бристольской театральной школе Old Vic. Они поженились в 2018 году после почти десяти лет совместной жизни. Пара дала клятвы верности друг другу на двух церемониях —– одной сдержанной гражданской и одной — пышной в Италии. Сейчас у них двое сыновей.

Черетти встречается с 49-летним Леонардо Ди Каприо с августа 2023 года. Обладатель Оскара и модель познакомились во время премьеры фильма "Убийцы цветочной луны" на Каннском кинофестивале в мае того же года. Инсайдеры утверждают, что Лео сейчас встречается исключительно с ней, поскольку она  обладает" всеми качествами, которые он ищет в партнерше.

Ранее Черетти была замужем за итальянским ди-джеем Маттео Миллери с 2020 по 2023 годы, а в прошлом ее также видели с коллегой-моделью Натаном Вестлингом.

Напомним, модель Витория Черетти похвасталась роскошными формами в райском уголке.

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