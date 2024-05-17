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Жену Павлика обвинили в хайпе на беременности

17 мая 2024 22:50
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Стас Кожушко
Редактор
Жену Виктора Павлика, блогера Екатерину Репяхову, обвинили в хайпе на беременности
Блогер Екатерина Репяхова. Фото: Instagram/epyahovakate
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Павлик (Репяхова) заинтриговала своих подписчиков в соцсетях, когда анонсировала важное событие. Но когда его рассекретила, получила немало негативных комментариев.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Репяховой.

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Екатерину Репяхову обвинили в хайпе

Молодая жена народного артиста Украины пообещала рассказать историю жизни, когда желания исполняются быстрее, чем можно себе представить. Некоторые подписчики предположили, что Репяхова беременна. Что подтверждать блогер не стала, лишь попросила немного подождать.

Екатерина Репяхова несколько анонсировала
Прогрев аудитории от Екатерины Репяховой. Скриншот: Instagram/epyahovakate

После этого Екатерина опубликовала блок рекламы, а затем видео, которое и возмутило некоторых подписчиков Репяховой. На нем супруга Виктора Павлика заявила: она всегда мечтала о дочери и даже не думала, что станет мамой девочки так скоро. Но через секунду выяснилось — Репяхова будет кумой бизнесвумен Натальи Мицкевич.

Свое возмущение в комментариях выразили немало фолловеров Репяховой. Они обвинили блогера в хайпе.

  • Господи, вот это блин новость. Похайпилась, фу дура, отписка.
  • Хайп на чужом ребенке?
  • Прогрев и хайп. Отписка.
Комментарии поста Екатерины Репяховой
Некоторые комментарии под видео Екатерины Репяховой. Скриншот: Instagram/epyahovakate

Отметим, что Екатерина Репяхова и Виктор Павлик воспитывают сына Михаила, которому в июне исполнится 3 года. Звездные родители рассказали в соцсетях, что мальчик проходит лечение. У него задержка речевого развития.

"Я горжусь быть мамой не нормотипного ребенка. Мой сын избрал меня своей мамой, потому что знал, что только я смогу любить его таким, какой он есть. Потому что именно я пройду с ним этот трудный путь. Потому что именно я буду держать его за руку столько, сколько ему это будет нужно", — заявила накануне Репяхова.

Напомним, ранее мы писали, что суд оштрафовал киевлянина, который притворялся менеджером певца YAKTAK. Также мы рассказывали, что певицу Анну Тринчер прооперировали.

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