Акторка Віталіна Біблів підбила підсумки скандалу з кінотеатром

Акторка Віталіна Біблів. Фото: Instagram/vitalinabibliv

Напередодні українська акторка театру та кіно Віталіна Біблів поскаржилась на поведінку співробітників однієї з мереж кінотеатрів. Втім, компанія зв’язалась із зіркою, а та попросила дещо в представників преси.

Відповідна сторіз з’явилась в її Instagram.

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За словами 43-річної акторки, після своєї скарги вона була зобов’язана відповісти фолловерам та суспільству в цілому, чим закінчився скандал з однією з мереж кінотеатрів.

"Я вам дуже вдячна, що ви відреагували, що ви не залишили це повідомлення непрочитаним, десь у спамі чи ще десь. Що ми з вами все з’ясували, дякую", — зазначила акторка.

Подробиці "мирової" Біблів не повідомила. Куди більше було звернення акторки до представників ЗМІ, які висвітлили конфліктну ситуацію, про яку Віталіна розповіла у своїх соцмережах.

"Для журналістів — ми конфлікт вирішили з кінотеатром, залиште їх в спокою і заберіть всі негативні відгуки. Цю сторіз писала не для того, щоб ви роздували бульки в тазику. Ні. Просто хотіла показати, що іноді люди у сфері обслуговування неправильно себе ведуть стосовно інших людей", — зазначила акторка.

Біблів наголосила, що в неї немає зіркової хвороби і не через це її попросили покинути територію кінотеатру.

Акторка Віталіна Біблів звернулася до ЗМІ. Скриншот: Instagram/vitalinabibliv

Про конфлікт Біблів з кінотеатром

Акторка прийшла на кіносеанс, однак розпочалась повітряна тривога. Небезпеку зірка перечекала в укритті, а опісля прийшла отримати запрошення на можливість знову переглянути фільм. Але Біблів пішла на інший сеанс та до зали преміум-категорії.

"Я пішла в інший зал дивитися інший фільм, тому що розумію, що наступні пів року не зможу знову потрапити до кінотеатру. До мене приходить жіночка, потім охоронець, який просить квиток, я даю запрошення, яке вони міняють на ці квитки, і він каже: "Ви читати вмієте? Це VIP-зала, вийдіть звідси!" — розповіла Біблів.

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