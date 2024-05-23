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Залиште їх в спокою — акторка Віталіна Біблів про скандал з кінотеатром

23 травня 2024 20:53
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Стас Кожушко
Редактор
Акторка Віталіна Біблів підбила підсумки скандалу з кінотеатром
Акторка Віталіна Біблів. Фото: Instagram/vitalinabibliv
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні українська акторка театру та кіно Віталіна Біблів поскаржилась на поведінку співробітників однієї з мереж кінотеатрів. Втім, компанія зв’язалась із зіркою, а та попросила дещо в представників преси. 

Відповідна сторіз з’явилась в її Instagram.

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Біблів підбила підсумки скандалу

За словами 43-річної акторки, після своєї скарги вона була зобов’язана відповісти фолловерам та суспільству в цілому, чим закінчився скандал з однією з мереж кінотеатрів.

"Я вам дуже вдячна, що ви відреагували, що ви не залишили це повідомлення непрочитаним, десь у спамі чи ще десь. Що ми з вами все з’ясували, дякую", — зазначила акторка. 

Подробиці "мирової" Біблів не повідомила. Куди більше було звернення акторки до представників ЗМІ, які висвітлили конфліктну ситуацію, про яку Віталіна розповіла у своїх соцмережах. 

"Для журналістів — ми конфлікт вирішили з кінотеатром, залиште їх в спокою і заберіть всі негативні відгуки. Цю сторіз писала не для того, щоб ви роздували бульки в тазику. Ні. Просто хотіла показати, що іноді люди у сфері обслуговування неправильно себе ведуть стосовно інших людей", — зазначила акторка.

Біблів наголосила, що в неї немає зіркової хвороби і не через це її попросили покинути територію кінотеатру. 

Віталіна Біблів кінотеатр
Акторка Віталіна Біблів звернулася до ЗМІ. Скриншот: Instagram/vitalinabibliv

Про конфлікт Біблів з кінотеатром 

Акторка прийшла на кіносеанс, однак розпочалась повітряна тривога. Небезпеку зірка перечекала в укритті, а опісля прийшла отримати запрошення на можливість знову переглянути фільм. Але Біблів пішла на інший сеанс та до зали преміум-категорії.

"Я пішла в інший зал дивитися інший фільм, тому що розумію, що наступні пів року не зможу знову потрапити до кінотеатру. До мене приходить жіночка, потім охоронець, який просить квиток, я даю запрошення, яке вони міняють на ці квитки, і він каже: "Ви читати вмієте? Це VIP-зала, вийдіть звідси!" — розповіла Біблів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак, військовослужбовець Віталій Козловський похрестив первістка. Також ми розповідали, що співак Віктор Павлік переніс складну операцію на серці.

скандал
соцмережі
кінотеатри
українські зірки
Віталіна Біблів

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