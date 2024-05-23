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Жену Виктора Павлика захейтили за съемки певца после операции — что она ответила

23 мая 2024 21:38
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Жену Виктора Павлика блоггершу Екатерину Репяхову захейтили за съемки певца после операции на сердце
Блогер Екатерина Репяхова. Фото: Instagram/epyahovakate
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В четверг, 23 мая, певца Виктора Павлика выписали из больницы, где он проходил восстановление после сложной операции на сердце. Его жена, блогер Екатерина Павлик (Репяхова) многое снимала на видео в больнице. За что ее начали критиковать некоторые пользователи соцсетей.

В сториз своего Instagram жена Виктора Павлика отреагировала на подобные упреки.

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Екатерина Репяхова ответила хейтерам

В комментариях под трогательным черно-белым видео некоторые фолловеры и посетители профиля Екатерины выразили непонимание. Мол, как в такое тяжелое время для семьи блогер вообще начала снимать контент в реанимации, а также показывать собственные эмоции на камеру. Молодая жена Павлика не промолчала и ответила хейтерам.

Блогер отметила, что как только звездному мужу стало лучше, он попросил, чтобы она прислала фото из реанимации его друзьям.

"Если что-то кому-то не нравится — гуляйте вальсом. Никому не обещала быть удобной и хорошей", — призналась Репяхова.

Также Екатерина подчеркнула, что на операцию Павлика вдохновил маленький сын Михаил, которому летом исполнится три года. До этого после обследований артист не хотел ложиться в больницу.

Реакция Репейной на хейт
Реакция Репейной на хейт. Скриншоты: Instagram/epyahovakate

Отметим, что операция на сердце длилась два часа. 30 минут сердце Виктора Павлика не билось, и все это время он был подключен к аппарату искусственного кровообращения. Сейчас артист чувствует себя хорошо и продолжает восстановление после операции, которую сделал известный и опытный врач Борис Тодуров.

Напомним, ранее мы писали, что молодую жену Виктора Павлика обвинили в хайпе на беременности. Также мы рассказывали, что актриса Виталина Библив подвела итоги скандала с кинотеатром.

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соцсети
Виктор Павлик
Екатерина Репяхова
украинские звезды
хейт

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