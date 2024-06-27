Друзья Бена Аффлека рассказали, кто его самая большая поддержка во время драмы из Дженнифер Лопес

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Близкие американского актера Бена Аффлека рассказали, что единственный человек, которому по-настоящему доверяет актер, это его бывшая супруга Дженнифер Гарнер. Они были вместе много лет до того, как Бен снова встретил Дженнифер Лопес и женился на ней, у бывших супругов трое общих детей.

Об этом пишет In Touch Weekly.

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После развода Аффлек с бывшей сохранили теплые отношения, и Гарнер всегда поддерживает экс-супруга, в том числе на фоне кризиса в новом браке.

"Джен была великолепна. Она не осуждает его. Конечно, Бен иногда сводит ее с ума, но между ними существует незыблемая связь. Бен говорит, что Джен — ангел, говорит ей, что она единственная, кто может его спасти" , — рассказал инсайдер.

По словам источника, Бен сразу же дал ей ключи от своей квартиры.

"Между ними все очень хорошо. Она готовит у него на кухне и перенесла туда несколько своих вещей на случай, если ей придется остаться ночевать", — рассказал источник.

Кроме того, она продолжает общаться с его матерью. Сама Гарнер, несмотря на то, что не смогла сохранить их брак, очень тепло относится к бывшему супругу.

Гарнер активно помогает Аффлеку спасти отношения с Лопес. Звезд периодически видят вместе, а недавно Лопес поздравила Бена с Днем отца. В сети появилась информацияя о том, что Бен снова начал пить на фоне проблем: именно это в свое время разрушило его брак с Гарнер.