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Друзья Бена Аффлека рассказали, кто его самая большая поддержка во время драмы с Дженнифер Лопес

27 июня 2024 12:47
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Друзья Бена Аффлека рассказали, кто его самая большая поддержка во время драмы из Дженнифер Лопес
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Близкие американского актера Бена Аффлека рассказали, что единственный человек, которому по-настоящему доверяет актер, это его бывшая супруга Дженнифер Гарнер. Они были вместе много лет до того, как Бен снова встретил Дженнифер Лопес и женился на ней, у бывших супругов трое общих детей.

Об этом пишет In Touch Weekly.

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После развода Аффлек с бывшей сохранили теплые отношения, и Гарнер всегда поддерживает экс-супруга, в том числе на фоне кризиса в новом браке.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Cinema Throne (@cinema.throne)

 

"Джен была великолепна. Она не осуждает его. Конечно, Бен иногда сводит ее с ума, но между ними существует незыблемая связь. Бен говорит, что Джен — ангел, говорит ей, что она единственная, кто может его спасти" , — рассказал инсайдер.

По словам источника, Бен сразу же дал ей ключи от своей квартиры.

"Между ними все очень хорошо. Она готовит у него на кухне и перенесла туда несколько своих вещей на случай, если ей придется остаться ночевать", — рассказал источник.

Кроме того, она продолжает общаться с его матерью. Сама Гарнер, несмотря на то, что не смогла сохранить их брак, очень тепло относится к бывшему супругу.

Гарнер активно помогает Аффлеку спасти отношения с Лопес. Звезд периодически видят вместе, а недавно Лопес поздравила Бена с Днем отца. В сети появилась информацияя о том, что Бен снова начал пить на фоне проблем: именно это в свое время разрушило его брак с Гарнер.

Дженнифер Лопес
Бен Аффлек
Звездный развод
зарубежные звезды

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