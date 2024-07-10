Друзья Брэда Питта рассказали правду о его отношениях с детьми

Актер Брэд Питт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/

Актер Брэд Питт практически не общается со старшими детьми и очень мало видится с младшими от Анджелины Джоли из-за своего плотного рабочего графика. Разрыв с детьми Питт переживает тяжело.

Об этом пишет Daily Mail.

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У Питта шесть общих детей с бывшей супругой Анджелиной Джоли. Трое из них: Захара, Пакс и Мэддокс — приемные и совершеннолетние. Также у них есть трое биологических детей: Шайло, которой исполнилось 18 лет, и 15-летние Нокс и Вивьен.

"Он практически не общается со взрослыми детьми. А его общение с младшими детьми в последние месяцы стало более ограниченным из-за графика съемок. Анджелина большую часть времени проводит с детьми, но по их соглашению он посещает младших детей", — говорит инсайдер.

Новость о заявлении Шайло об отказе от его фамилии стала для него серьезным ударом и "разбила ему сердце". Решение Шайло появилось вскоре после того, как ее младшая сестра Вивьен также отказалась от фамилии Питта. А приемные дети давно не общаются с ним. Пакс в соцсетях называл отца "ужасным человеком", держащим в страхе своих детей, и "засранцем мирового класса", а Захара выступала в колледже, представляясь как Захара Марли Джоли.

Питт и Джоли продолжают разбираться в суде. Вопрос об опеке сошел на нет, когда трое из шести детей выросли, но битва за замок и винодельню Miraval продолжается.

Ранее Питт впервые вышел в свет с новой любимой Инес де Рамон. По слухам, пара планирует стать родителями. А друзья Брэда Питта прокоментировали о его отношениях со значительно младшей невестой.