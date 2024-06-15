Друзья Брэда Питта рассказали о его планах пополнения в семье

Актер Брэд Питт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/

Актер Брэд Питт, как утверждают источники, "на 100% согласен" завести детей со своей любимой Инес де Рамон. Пара съехалась в феврале этого года.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Брэд Питт "не прочь" начать все сначала с 34-летней Инес де Рамон и считает, что она станет прекрасной матерью. Ранее Брэд Питт и Анджелиной Джоли пытались поделить своих шестерых детей: трех приемных, Меддокса, Захару и Пакса, и трех биологических, Шайло, Нокса и Вивьен. Судья тогда принял сторону Брэда Питта и не разрешил 14-летней Шайло давать показания, но Анджелина Джоли добилась устранения этого судьи, поскольку у него были деловые отношения с адвокатами Брэда Питта, о чем он умолчал.

"Не исключено, что в его жизни появятся еще дети. Инес молода, и Брэд сказал, что он на 100% согласен, если она захочет иметь детей. Ему нравится идея построить жизнь с Инес. Брэд считает, что Инес будет прекрасной матерью. Другими словами, их отношения протекают гладко и без драмы", — рассказывают источники из окружения звезды.

В последнее время в прессе активно обсуждается, что Брэд Питт расстроен из-за того, что у него не складываются отношения с детьми: его дочь Шайло вскоре после совершеннолетия подала документы, чтобы отказаться от его фамилии. Пакс в соцсетях называл Брэда Питта "засранцем мирового класса" и обвинял его в том, что он держит детей в страхе. Захара в колледже представилась как Захара Марли Джоли.

Брэд Питт встречается с Инес де Рамон с конца 2022 года. Инес де Рамон занимается дизайном ювелирных украшений. Она три года была замужем за звездой сериала "Дневники вампира" Полом Уизли. Пара развелась в конце 2022 года.

Напомним, учитель дочери Брэда Питта рассказал, как ведет себя девочка в реальной жизни. А раньше дочь Брэда Питта решила отказаться от его фамилии.