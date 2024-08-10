Оточення Джей Ло ненавидить Бена Аффлека

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

У мережі не вщухають чутки про розлучення зіркового подружжя Бена Аффлека та Дженніфер Лопес. За інформацією інсайдерів, друзі співачки негативно ставляться до актора.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Оточення Джей Ло про Бена Аффлека

Бен Аффлек ніколи не був фаворитом серед близького оточення Дженніфер Лопес, але її друзі все одно змирилися з їх шлюбом, включаючи менеджера співачки Бенні Медіну. Він зневажливо ставився до Аффлека ще з часів невдалих заручин зіркової пари у 2002 році.

"Вони обоє терпіти не можуть одне одного. Вони не ладнають між собою, і між ними досі лишається ворожнеча", — йдеться у повідомленні джерела.

Медіна зіграв важливу роль у тому, що Лопес стала світовою суперзіркою, втім вона розірвала із ним контракт.

Через кілька років після того, як Лопес з Аффлеком розірвали заручини у 2004 році, співачка знову найняла Медіну і з тих пір він є одним з її найбільш довірених осіб.

За інформацією джерел, цього разу Медіна "тримав язик за зубами" щодо їхнього нового роману та шлюбу. Однак, цього разу її менеджер зруйнував дружбу Лопес з давньою подругою Лією Реміні, яка закликала зірку подумати про причину розриву із Аффлеком, перш ніж вона до нього повернулася. Лопес не покликала Реміні на весілля.

"Ніхто, крім матері Лопес, не любить Бена Аффлека. Він потрійний заср*нець", — йдеться в одному із джерел.

Співачка Джей Ло із менеджером Бенні Медіною та подругою Лією Реміні. Фото: StarPix for STX Films

Інсайдер повідомив про те, що зараз відбувається між подружжям. Зазначається, що Аффлек відкладає розлучення з Лопес, щоб не принижувати її ще більше, але вже занадто пізно.

"Вона розлючена. Він принизив її. Він був ініціатором того, щоб вони знову зійшлися", — повідомляє джерело.

Нагадаємо, стосунки Дженніфер Лопес та Бена Аффлека погіршилися. А раніше ми писали, що Бен Аффлек придбав маєток у кредит.