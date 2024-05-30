Друзі Дженніфер Лопес розповіли, як вона переживає негаразди у шлюбі

Співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек. Фото: Reuters

Співачка Дженніфер Лопес зосереджена на роботі та все ще живе окремо від чоловіка Бена Аффлека на тлі чуток про їхнє розлучення. 54-річна актриса і її 51-річний чоловік має проблеми у стосунках.

Про це пише Daily Mail.

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За словами джерела, Лопес і чоловік Бен Аффлек живуть окремо в Лос-Анджелесі, хоча обох бачили з обручками. Три тижні тому артистка пройшлася самотньо червоною доріжкою Met Gala.

Співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек. Фото: Reuters

"Дженніфер повернулася в Лос-Анджелес на репетиції туру. Здається, вона в порядку. Лопес дуже зосереджена на роботі", — говорить інсайдер з оточення співачки.

Співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек. Фото: Reuters

Аффлек переїхав до орендованого житла в Брентвуді на початку цього місяця, а Дж. Ло залишилася в їхньому "будинку мрії" в Бель-Ейрі за 60 мільйонів доларів зі своїми дітьми.

Деякі джерела повідомили, що Аффлек збирається розірвати їхній дворічний шлюб, "схаменувшись", що його рішення відновити їхній старий роман і одружитися з нею у Вегасі в липні 2022 року було просто породжено "мрією".

Співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек. Фото: Reuters

Інші кажуть, що пара разом вирішує свої проблеми. Минулого тижня вони відвідали шкільну виставу, де в головній ролі виступила 15-річна дитина Аффлека Фін від його попереднього шлюбу з Дженніфер Гарнер.

"Вона вклала своє серце і душу в історію кохання з Беном і не відмовиться від неї без бою. Наскільки я чую, там ще є кохання, тож має бути надія", — говорит інсайдер.

Офіційно жодна сторона не коментує чутки про їхній шлюб.

Коли Дженніфер прямо запитали про це на прес-конференції минулого тижня, вона холодно відповіла репортеру: "Ви це знаєте краще".

Нагадаємо, Дженніфер Лопес довела, що не змінилася за 20 років. А раніше Дженніфер Лопес самотньо позувала на модному балі.