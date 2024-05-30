Друзья Дженнифер Лопес рассказали, как она переживает неурядицы в браке

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек. Фото: Reuters

Певица Дженнифер Лопес сосредоточена на работе и все еще живет отдельно от супруга Бена Аффлека на фоне слухов об их разводе. 54-летняя актриса и ее 51-летний муж испытывают проблемы в отношениях.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Дженнфер Лопес сместила фокус на карьеру

По словам источника, Лопес и супруг Бен Аффлек живут отдельно в Лос-Анджелесе, хотя обоих видели с кольцами на безымянных пальцах. Три недели назад певица одиноко прошлась по красной дорожке Met Gala.

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек. Фото: Reuters

"Дженнифер вернулась в Лос-Анджелес на репетиции тура. Кажется, она в порядке. Лопес очень сосредоточена на работе", — говорит инсайдер из окружения певицы.

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек. Фото: Reuters

Аффлек переехал в арендуемое жилье в Брентвуде в начале этого месяца, а Дж. Ло осталась в их "доме мечты" в Бель-Эйре за 60 миллионов долларов со своими детьми.

Некоторые источники сообщили, что Аффлек собирается расторгнуть их двухлетний брак, "опомнившись", что его решение возобновить их старый роман и жениться на ней в Вегасе в июле 2022 года было порождено "мечтой".

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек. Фото: Reuters

Остальные говорят, что пара вместе решает свои проблемы. На прошлой неделе супруги посетили школьное представление, где в главной роли выступил 15-летний ребенок Аффлека Финн от его предыдущего брака с Дженнифер Гарнер.

"Она вложила свое сердце и душу в историю любви с Беном и не откажется от нее без боя. Насколько я слышу, там еще есть любовь, поэтому должна быть надежда", — говорит инсайдер.

Официально ни одна из сторон не комментирует слухи об их браке.

Когда Дженнифер Лопеч прямо спросили об этом на пресс-конференции на прошлой неделе, она холодно ответила репортеру: "Вы это лучше знаете".

Напомним, Дженнифер Лопес доказала, что не изменилась за 20 лет. А раньше Дженнифер Лопес одиноко позировала на модном балу.