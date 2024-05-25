Друзі Кейт Міддлтон про повернення принцеси Уельської до виконання королівських обов’язків

Друзі Кейт Міддлтон повідомили, коли вона повернеться до виконання королівських обов’язків
Принцеса Уельська продовжує лікування онкології, про яку повідомила в березні цього року. Друзі Кейт Міддлтон висловили припущення, коли дружина принца Вільяма, який є першим в черзі на британську корону, повернеться до виконання своїх обов’язків.
Про це повідомляє видання Hello.
Друзі Кейт Міддлтон висловились про неї
За їхніми словами, які оприлюднили, зокрема, британські таблоїди, повернення принцеси Уельської до виконання своїх королівських обов’язків можливе вже за кілька місяців.
"Друзі, з якими я спілкувався останніми днями, припускають, що ми можемо не побачити Кетрін знову вже до осені. І лише тоді, якщо вона повністю одужає", — зазначив журналіст Річард Іден.
Він додав, що прессекретар королівської родини підкреслив — це не слід сприймати як ознаку того, що невістка короля Великої Британії Чарльза III найближчим часом повернеться до роботи. Зараз принцеса Уельська проходить профілактичну хіміотерапію після операції на черевній порожнині, яку зробили в січні.
У березні 42-річна Кейт Міддлтон висловилась про своє лікування у відеозверненні (лише в X, колишньому Twitter воно набрало понад 100 млн переглядів), в якому не повідомила, коли повернеться до своїх обов’язків. Принцеса Уельська попросила "час, простір і приватність", поки вона завершить лікування.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у соцмережах розкритикували хворобливий портрет Кейт Міддлтон. Також ми розповідали, що принц Вільям завітав на садову вечірку без онкохворої Кейт Міддлтон.
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