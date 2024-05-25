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Друзі Кейт Міддлтон повідомили, коли вона повернеться до виконання королівських обов’язків

25 травня 2024 16:16
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Стас Кожушко
Редактор
Друзі Кейт Міддлтон про повернення принцеси Уельської до виконання королівських обов’язків
Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон. Фото: Instagram/princeandprincessofwales
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Принцеса Уельська продовжує лікування онкології, про яку повідомила в березні цього року. Друзі Кейт Міддлтон висловили припущення, коли дружина принца Вільяма, який є першим в черзі на британську корону, повернеться до виконання своїх обов’язків.

Про це повідомляє видання Hello.

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За їхніми словами, які оприлюднили, зокрема, британські таблоїди, повернення принцеси Уельської до виконання своїх королівських обов’язків можливе вже за кілька місяців.

"Друзі, з якими я спілкувався останніми днями, припускають, що ми можемо не побачити Кетрін знову вже до осені. І лише тоді, якщо вона повністю одужає", — зазначив журналіст Річард Іден. 

Він додав, що прессекретар королівської родини підкреслив — це не слід сприймати як ознаку того, що невістка короля Великої Британії Чарльза III найближчим часом повернеться до роботи. Зараз принцеса Уельська проходить профілактичну хіміотерапію після операції на черевній порожнині, яку зробили в січні.

У березні 42-річна Кейт Міддлтон висловилась про своє лікування у відеозверненні (лише в X, колишньому Twitter воно набрало понад 100 млн переглядів), в якому не повідомила, коли повернеться до своїх обов’язків. Принцеса Уельська попросила "час, простір і приватність", поки вона завершить лікування. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у соцмережах розкритикували хворобливий портрет Кейт Міддлтон. Також ми розповідали, що принц Вільям завітав на садову вечірку без онкохворої Кейт Міддлтон.

Кейт Міддлтон
здоров'я
королівська родина
Велика Британія
онкологія

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