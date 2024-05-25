Друзья Кейт Миддлтон о возвращении принцессы Уэльской к исполнению королевских обязанностей

Друзья Кейт Миддлтон сообщили, когда она вернется к исполнению королевских обязанностей
Принцесса Уэльская продолжает лечение онкологии, о которой сообщила в марте этого года. Друзья Кейт Миддлтон высказали предположение, когда супруга принца Уильяма, являющегося первым в очереди на британскую корону, вернется к исполнению своих обязанностей.
Об этом сообщает издание Hello.
Друзья Кейт Миддлтон высказались о ней
По их словам, которые обнародовали, в частности, британские таблоиды, возвращение принцессы Уэльской к выполнению своих королевских обязанностей возможно уже через несколько месяцев.
"Друзья, с которыми я общался в последние дни, предполагают, что мы можем не увидеть Кэтрин снова уже к осени. И только тогда, если она полностью поправится", — отметил журналист Ричард Иден.
Он добавил, что пресс-секретарь королевской семьи подчеркнул — это не следует воспринимать как признак того, что невестка короля Великобритании Чарльза III в ближайшее время вернется к работе. Сейчас принцесса Уэльская проходит профилактическую химиотерапию после операции на брюшной полости, которую ей сделали в январе.
В марте 42-летняя Кейт Миддлтон высказалась о своем лечении в видеообращении (лишь в X, бывшем Twitter оно набрало более 100 млн просмотров), в котором не сообщила, когда вернется к своим обязанностям. Принцесса Уэльская попросила "время, пространство и конфиденциальность", пока она завершит лечение.
Напомним, ранее мы писали, что в соцсетях раскритиковали болезненный портрет Кейт Миддлтон. Также мы рассказывали, что принц Уильям посетил садовую вечеринку без онкобольной Кейт Миддлтон.
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