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Кейт Міддлтон тривалий час не з'являється на публіці — що відомо про стан онкохворої принцеси

21 травня 2024 11:50
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Cтало відомо, як почуває себе онкохвора Кейт Міддлтон — деталі
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Стало відомо, як почувається Кейт Міддлтон під час лікування онкології. За інформацією інсайдерів, принцеса Уельська страждає від виснаження, нудоти та інших побічних наслідків лікування, але намагається цього не показувати своїм дітям та рідним.

Про це пише Radar online.

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Онкохвора Кейт Міддлтон мужньо тримається перед своєю сім'єю, але страждає від виснаження, нудоти та інших побічних симптомів лікування.

"Кейт і Вільям проходять через пекло за стінами палацу", — розповів високопоставлений королівський придворний.

За його словами, принцеса Уельська "докладає всіх зусиль, щоб приховати "біль, який вона відчуває", від своїх дітей та рідних.

"На жаль, це стає все важче і важче", — повідомляє інформатор.

Кейт Міддлтон жахливо почувається під час хімієтерапіїї
Принц та принцеса Уельські. Фото: instagram.com/thewalescambridgesroyals/

Нагадаємо, принцеса Уельська оголосила про свій діагноз у березні. 16 січня їй зробили операцію на животі й вона надовго зникла з публічного простору. Лише за декілька  місяців з'ясувалося, що у принцеси рак. Щоб припинити поширення чуток про її зникнення, Кейт Міддлтон записала відеозвернення, на якому зізналася, що веде боротьбу зі смертельною хворобою.

Раніше, ми писали, що принц Вільям повідомив, в якому стані його дружина Кейт Міддлтон. Раніше Кейт Міддлтон та принц Вільям налякали фанатів чорно-білим фото.

Великобританія
Кейт Міддлтон
здоров'я
хвороба
рак
лікування
королівська родина
онкозахворювання

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