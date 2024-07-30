Друзі Меган Фокс розповіли, чи дійсно вона чекає на четверту дитину

Меган Фокс Machine Gun Kelly у кліпі "Lonely Road". Фото: скриншот

Меган Фокс не чекає дитину від Machine Gun Kelly, незважаючи на те, що в його останньому музичному кліпі вона показала чималий животик. 34-річний рокер випустив у п’ятницю музичне відео на свою нову пісню Lonely Road із 39-річним Джеллі Роллом, у якому 38-річна зірка "Трансформерів" знялася в камео.

Про це пише Daily Mail.

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Хоча на відео мама трьох дітей явно вагітна, у реальному житті вона не чекає малюка, підтвердило джерело. Інсайдер додав, що пара, яка пережила викидень у 2023 році, говорить про дитину.

"Хоча вони обговорювали народження дитини, це було лише для кліпу MGK", — заявило джерело.

У музичному відео зірка Трансформерів ділиться інтимними моментами з MGK, він же цілує та обіймає її живіт. Потім розповідь переноситься на вісім місяців вперед. MGK сидить у в'язниці після невдалого пограбування банку, а Меган народжує дівчинку, яку приводить відвідати його у в'язницю.

Відео швидко викликало припущення фанів про те, що Фокс вагітна від Келлі. Ні музикант, ні зірка "Тіла Дженніфер", які разом з 2020 року, не коментували чутки.

Титри відео ще більше збентежили шанувальників, оскільки в останньому рядку було написано: "Представляємо: дитина Вайолет Лейка".

У відео MGK і Jelly Roll двоє чоловіків, які переживають фінансові труднощі, намагаючись утримувати свої сім’ї.

Фокс має трьох синів — 11-річного Ноя, 10-річного Джорні та 7-річного Бодхі — з колишнім чоловіком Брайаном Остіном Гріном. Тим часом у MGK є 14-річна донька Кейсі з колишньою нареченою Еммою Кеннон.

У листопаді 2023 року Фокс описала викидень із MGK у своїй поетичній книзі Pretty Boys Are Poisonous.