Друзья Меган Фокс рассказали, действительно ли она ждет четвертого ребенка

Меган Фокс Machine Gun Kelly в клипе "Lonely Road". Фото: скриншот

Меган Фокс не ждет ребенка от Machine Gun Kelly, несмотря на то, что в его последнем музыкальном клипе она показала немалый животик. 34-летний рокер выпустил в пятницу музыкальное видео на свою новую песню Lonely Road с 39-летним Джелли Роллом, в котором 38-летняя звезда "Трансформеров" снялась в камео.

Об этом пишет Daily Mail.

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Хотя на видео мама троих детей явно беременна, в реальной жизни она не ждет малыша, подтвердил источник. Инсайдер добавил, что пара, пережившая выкидыш в 2023 году, говорит о ребенке.

"Хотя они обсуждали рождение ребенка, это было только для клипа MGK", — заявил источник.

В музыкальном видео звезда Трансформеров делится интимными моментами из MGK, он же целует и обнимает живот. Затем рассказ переносится на восемь месяцев вперед. MGK сидит в тюрьме после неудачного ограбления банка, а Меган рождает девочку, которую приводит навестить его в тюрьме.

Видео быстро вызвало предположение фанатов о том, что Фокс беременна от Келли. Ни музыкант, ни звезда "Тела Дженнифер", вместе с 2020 года, не комментировали слухи.

Титры видео еще больше смутили поклонников, поскольку в последней строчке было написано: "Представляем: ребенок Вайолет Лейка".

В видео MGK и Jelly Roll двое мужчин, испытывающих финансовые трудности, пытаясь содержать свои семьи.

У Фокс трое сыновей — 11-летний Ной, 10-летний Джорни и 7-летний Бодхи — с бывшим супругом Брайаном Остином Грином. Тем временем у MGK есть 14-летняя дочь Кейси с бывшей невестой Эммой Кэннон.

В ноябре 2023 года Фокс описала выкидыш из MGK в своей поэтической книге Pretty Boys Are Poisonous.