Друзья принца Гарри признались, как он отреагировал на хейт вокруг его почетной награды

Принц Гарри. Фото: Reuters

Источники утверждают, что принц Гарри был "ошеломлен" негативной реакцией, с которой он столкнулся после номинации на премию имени американского героя войны, погибшего в Афганистане. 39-летний герцог Сассекский должен быть награжден премией Пата Тилмана за работу в Invictus Games на церемонии вручения наград ESPY в Лос-Анджелесе 11 июля.

Об этом пишет Daily Mail.

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Тилман, звезда американского футбола, отказавшийся от контракта на 3 миллиона фунтов стерлингов, чтобы уйти в армию США после 11 сентября, погиб в возрасте 27 лет во время службы в Афганистане 20 лет назад. Его мать Мэри, которая сказала, что с ней не советовались по вручению принцу Гарри награды, носящей имя ее сына: "Я шокирована тем, почему они выбрали такую противоречивую личность для получения награды. Есть люди, которые гораздо больше подходят. ветеранской общности работают люди, которые делают огромные вещи для помощи ветеранам. В ветеранской общине работают люди, которые делают невероятные вещи для помощи ветеранам. У этих людей нет денег, ресурсов, связей или привилегий, которые имеет принц Гарри. Я считаю, что таких людей следует чевствовать".

Принц Гарри. Фото: Reuters

ESPY Awards (Excellence in Sports Performance Yearly) проводит спортивную телевизионную сеть ESPN, а награду Пета Тилмана ранее вручали другим героям. В прошлом году его получили члены тренерского штаба команды по американскому футболу Buffalo Bills, реанимирующие игрока на поле. ESPN сообщило, что Гарри получил награду за его "неутомимую работу над положительным влиянием на сообщество ветеранов силой спорта" благодаря его Играм Непокоренных.

Принц Гарри расстроила критика о его премии. Фото: Reuters

Источники рассказали, что это "горькая пилюля", для герцога Сассекского, критикуемого за что-либо, что касается его военного досье и работы с ветеранами.

"Для Гарри Invictus, то, чего он достиг, — это его настоящая страсть. Это пространство, где он действительно чувствует себя как дома, это то, о чем он глубоко заботится. Реакция, конечно, лишила радости", — рассказал инсайдер и добавил, что это походило на то, когда Гарри, проведший два турне в Афганистан как пилот вертолета Apache, был признан Живой легендой авиации на звездной церемонии в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, в январе.

Когда он присоединился к таким астронавтам, как Базз Олдрин, Джеймс Ловелл и Тим Пик, чтобы получить престижную награду, адмирал Лорд Вест, бывший руководитель Королевского флота, грубо сказал: "Он не живая легенда".

Петиция с призывом к ESPN пересмотреть свое решение набрала почти 68 000 подписей за десять дней. Там говорилось: "Пэт Тиллман был примером долга, чести и жертвенности. Он оставил свою успешную карьеру в НФЛ, чтобы служить своей стране после терактов 11 сентября, и трагически погиб во время службы. Награждение этим отличием кого-то, кто умаляет ее ценность неуважение к памяти Тилмана".

Бывший игрок НФЛ Пэт Макафи также сказал, что они должны создать новую категорию только для герцога.

"А как насчет ESPY для члена королевской семьи, который не хочет, чтобы его называли "членом королевской семьи", который любит спорт?", — говорит Пэт.

Принц Гарри попал в скандал. Фото: Reuters

Джейк Вуд, бывший лауреат премии Пета Тилмана, позже выступил в защиту принца Гарри в эфире TMZ Live, сказав: "Он мог сделать 100 разных вещей со своей жизнью после службы в британских вооруженных силах, но большую часть своей послевоенной жизни посвятил помощи ветеранам".

Напомним, отец Меган Маркл рассказал о мечте накануне 80-летия. А раньше мы писали, что как американцы оценили рейтинг принца Уильяма.