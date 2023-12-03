Дуа Липа покинула своего 42-летнего парня ради музыки

Певица Дуа Липа. Фото: соцсети Дуа Липы

Певица Дуа Липа закончила свой роман с Роменом Гаврасом, чтобы отдать всю себя музыке. Новый альбом звезды, по ее словам, будет посвящен личным переживаниям.

Об этом говорится в Daily Mail .

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Впервые звезда публично рассказала о своих отношениях с французским кинорежиссером Роменом Гаврасом в апреле 2023 года. Тогда они возвращались домой с показа Saint Laurent во время Парижской недели моды.

Любовь длилась 8 месяцев, и сейчас Дуа Липа решила изменить свои жизненные приоритеты. Любовь к музыке победила любовь к мужчине. Звезда намерена сосредоточиться на выпуске своего третьего альбома.

Дуа Липа в объятиях любимого Ромена Гаврасома. Фото: Getty Images

Приближенные люди к певице рассказали, что когда дело доходит до карьеры, она воспламеняется и все остальное становится неважным.

Ромэн считал Дуа трудоголиком, который не планирует тормозить ради чего-либо или кого-либо. В последний раз пару видели вместе месяц назад.

"Это разные чувства и эмоции, которые вы испытываете в течение периода одиночества. Это тоже понимание. Ты осознаешь, чего ты хочешь, что тебе нужно и чего ты заслуживаешь. Это переход от фазы принятия одиночества к созданию новых отношений. Все начинается и правда становится видимая — настоящие они или нет", — прокомментировала ситуацию Дуа Липа в эфире американского радио.

Недавно звезду видели на одной из улиц Нью-Йорка, когда она фотографировалась с фанатами.

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