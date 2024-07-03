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Дуа Липа впервые подтвердила отношения со звездой фильма "Фантастические твари"

3 июля 2024 13:40
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дуа Липа впервые подтвердила отношения со звездой фильма "Фантастические твари"
Певица Дуа Липа и Каллум Тернер. Фото: instagram.com/dualipa/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Американская певица Дуа Липа впервые поделилась фото с бойфрендом Калумом Тернером. 28-летняя исполнительница опубликовала совместные снимки с 34-летним актером.

Об этом стало известно из социальной сети знаменитости.

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Пара посетила популярный музыкальный фестиваль Glastonbury, прошедший накануне в Англии. В один из дней фестиваля певица выступила на сцене, а остальные дни влюбленные провели в обществе друг друга и своих друзей. На одной фотографии, которую опубликовала Дуа, они с Каллумом гуляют по территории фестиваля, а он целует ее. На другом снимке влюбленные улыбаются и смотрят друг на друга, лежа на траве.

 

Певица Дуа Липа и Каллум Тернер
Певица Дуа Липа и Каллум Тернер. Фото: instagram.com/dualipa/

 

Певица Дуа Липа и Каллум Тернер на Гластонбери
Певица Дуа Липа и Каллум Тернер на Гластонбери. Фото: instagram.com/dualipa/

 

О романе Каллума Тернера и Дуа Липа стало известно в январе этого года, когда певица пришла поддержать бойфренда на премьеру сериала "Повелители воздуха", где он сыграл одну из ролей. Пару сняли танцующей на афтепате после премьеры в Лос-Анджелесе. Влюбленные часто попадают в объективы папарацци вместе, но пока не подтверждали свои отношения официально и не выходили в свет как пара.

Ранее Липа восемь месяцев встречалась с французским режиссером Роменом Гаврасом, а с 2019 по 2021 год находилась в отношениях с моделью и братом Джиджи и Беллы Хадидом Анваром.

Каллум Тернер, наиболее известный по сериалу "Война и мир" и фильму "Фантастические твари", с 2016 по 2017 год встречался с Ванессой Кирби, сыгравшей принцессу Маргарет в сериале "Корона".

Напомним, Мадонна стала встречаться с боксером. А раньше Деми Мур приписывали роман со значительным младшим музыкантом.

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