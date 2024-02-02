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Дуа Ліпа з Генрі Кавіллом та японська драма на "Оскарі" — кінопрем'єри тижня

2 лютого 2024 07:35
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Стас Кожушко
Редактор
Дуа Ліпа з Генрі Кавіллом та японська драма на "Оскарі" — кінопрем'єри тижня
Постер фільму "Арґайл". Фото: IGN
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Цього тижня в кінопрокат вийшли шість нових фільмів. Серед них, зокрема, драма "Травень, грудень" з Наталі Портман та Джуліанн Мур, а також чергова кіноадаптація роману американської письменниці Джеймі Макгвайр.

Новини.LIVE розповість цікаві факти про кіноновинки.

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Ідеальні дні 

Фільм претендує на здобуття премії "Оскар" в категорії "Найкращий іноземний фільм". За сюжетом, Хіраяма працює прибиральником туалетів у Токіо. Вільний час присвячує читанню, дорогою слухає хорошу музику, а в обідні перерви милується деревами.

Якось до нього приходить його племінниця. Дівчина втекла з дому і кілька днів хоче пожити з дядьком.

Травень, грудень 

За сюжетом минуло понад 20 років з моменту, коли 36-річна Грейсі (Джуліанн Мур), заміжня жінка, в якої є діти, спокусила 13-річного хлопчика Джо. У в’язниці народилася їхня старша дитина. Згодом, після звільнення з тюрми, вони створили сім’ю та народили ще двох дітей.

Цю історію планують екранізувати. Роль Грейсі дісталася телевізійній акторці Елізабет (Наталі Портман). Аби зіграти персонажа досконало, кінозірка їде в гості до Грейсі.

Прем'єра стрічки відбулася на 76-му Каннському кінофестивалі в травні 2023 року. Саме там стримінгова платформа Netflix придбала права на дистриб'юцію в Північній Америці.

Арґайл 

В комедійному бойовику знялося чимало зірок. Серед них, зокрема,   Генрі Кавілл, Дуа Ліпа, Джон Сіна, Семюел Л. Джексон та Кетрін О'Хара. Основні зйомки фільму розпочалися в Лондоні, а згодом продовжилися у багатьох країнах Європи. Деякі сцени знімали у США.

За сюжетом, письменниця детективів вирушає у подорож потягом. Справжній шпигун Ейден рятує її від нападу та привозить до таємної шпигунської бази. Річ у тому, що сюжети її книг стали небезпечно схожими на справжні події, що розгортаються у секретному світі.

Шлях до слави: Лянча проти Ауді 

Сюжет спортивної драми розгортається 1983 року, напередодні Чемпіонату світу з ралі. Чезаре Фіоріо одержимий бажанням виграти змагання. Він є менеджером італійської  автокомпанії Лянча. Головним його конкурентом всі вважали німецьку Audi. Саме протистоянню двох корпорацій і присвячений цей фільм.

Моє прекрасне весілля 

Комедійна мелодрама є  продовженням фільму "Моє прекрасне нещастя", що вийшов на екрани у 2023 році.  В основі сюжету — однойменний роман американської письменниці Джеймі Макгуайр. 

За сюжетом Еббі та Тревіс розуміють одне одного з півслова. Разом із друзями вони відпочивають на чудовому острові. За задумом пара мала б готуватися до ідеального весілля. Натомість все довкола перетворюється на ідеальний хаос. 

Володар хаосу

За сюжетом фільму жахів Ребекка разом із чоловіком та дочкою Грейс переїжджає до невеличкого міста, де святкування дня врожаю супроводжується театралізованою виставою. Місцеві жителі у карнавальних масках викликають демона Гологона, щоб потім вигнати його. Під час одного з таких свят зникає маленька Грейс.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, що Марго Роббі вперше прокоментувала ігнорування премією "Оскар" її ролі Барбі.

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Дуа Ліпа

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