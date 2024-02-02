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Дуа Липа с Генри Кавиллом и японская драма на "Оскаре" — кинопремьеры недели

2 февраля 2024 07:35
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Стас Кожушко
Редактор
Дуа Липа с Генри Кавиллом и японская драма на "Оскаре" — кинопремьеры недели
Постер фильма "Аргайл". Фото: IGN
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На этой неделе в кинопрокат вышли шесть новых фильмов. Среди них, в частности, драма "Май, декабрь" с Натали Портман и Джулианн Мур, а также очередная киноадаптация романа американской писательницы Джейми Макгвайр.

Новини.LIVE расскажет интересные факты о киноновинках.

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Идеальные дни

Фильм претендует на соискание премии "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм". По сюжету Хираяма работает уборщиком туалетов в Токио. Свободное время посвящает чтению, по дороге слушает хорошую музыку, а в обеденные перерывы любуется деревьями.

Как-то к нему приходит его племянница. Девушка сбежала из дома и несколько дней хочет пожить с дядей.

Май, декабрь

По сюжету прошло более 20 лет с момента, когда 36-летняя Грейси (Джулианн Мур), замужняя женщина, у которой есть дети, соблазнила 13-летнего мальчика Джо. В тюрьме родился их старший ребенок. Впоследствии, после освобождения из тюрьмы, они создали семью и родили еще двоих детей.

Эту историю планируют экранизировать. Роль Грейси досталась телевизионной актрисе Элизабет (Натали Портман). Чтобы сыграть персонажа в совершенстве, кинозвезда едет в гости к Грейс.

Премьера фильма состоялась на 76-м Каннском кинофестивале в мае 2023 года. Там стриминговая платформа Netflix приобрела права на дистрибуцию в Северной Америке.

Аргайл

В комедийном боевике снялось немало звезд. Среди них, в частности, Генри Кавилл, Дуа Липа, Джон Сина, Сэмюэл Л. Джексон и Кэтрин О'Хара. Основные съемки фильма начались в Лондоне, а затем продолжились во многих странах Европы. Некоторые сцены снимали в США.

По сюжету писательница детективов отправляется в путь поездом. Настоящий шпион Эйден спасает ее от нападения и привозит на тайную шпионскую базу. Дело в том, что сюжеты ее книг стали опасно похожи на настоящие события, разворачивающиеся в секретном мире.

Путь к славе: Лянча против Ауди

Сюжет спортивной драмы разворачивается в 1983 году, накануне Чемпионата мира по ралли. Чезаре Фиорио одержим желанием выиграть соревнование. Он менеджер итальянской автокомпании Лянча. Главным его конкурентом все считали немецкий Audi. Именно противостоянию двух корпораций и посвящен этот фильм.

Моя прекрасная свадьба

Комедийная мелодрама является продолжением фильма "Мое прекрасное несчастье", вышедшего на экраны в 2023 году. В основе сюжета одноименный роман американской писательницы Джейми Макгуайр.

По сюжету Эбби и Тревис понимают друг друга с полуслова. Вместе с друзьями они отдыхают на замечательном острове. По идее пара должна готовиться к идеальной свадьбе. Вместо этого все вокруг превращается в идеальный хаос.

Обладатель хаоса

По сюжету ужастика Ребекка вместе с мужем и дочерью Грейс переезжает в небольшой город, где празднование дня урожая сопровождается театрализованным представлением. Местные жители в карнавальных масках вызывают демона Гологона, чтобы потом выгнать его. Во время одного из таких праздников исчезает маленькая Грейс.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что Марго Робби впервые прокомментировала игнорирование премией "Оскар" ее роли Барби.

кино
Голливуд
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Дуа Липа

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