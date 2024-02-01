Марго Роббі вперше прокоментувала ігнорування премією Оскар її ролі Барбі
Після оголошення номінантів на премію "Оскар" в Голлівуді чимало знаменитостей критикували академіків за те, що в номінацію "Найкраща акторка" не потрапила австралійська зірка Марго Роббі. Вона зіграла головну роль у фільмі "Барбі". Весь цей час 33-річна акторка мовчала. І нарешті прокоментувала невдачу на премії.
Про це пише видання CNN.
Марго Роббі про "Оскар"
Акторка завітала на один з показів SAG-AFTRA (Американська федерація артистів телебачення та радіо). Марго зазначила, що пишається впливом "Барбі" на аудиторію. Саме ця стрічка зібрала найбільшу касу у світовому кінопрокаті 2023 року та має в активі чимало нагород на преміях та фестивалях.
"Неможливо сумувати, коли знаєш, що тобі так пощастило. Ми вирішили зробити щось, що змінило б культуру, вплинуло на неї. І це вже зроблено. Дещо набагато більше, ніж ми коли-небудь мріяли. І це справді найбільша винагорода, яка може вийти з усього цього", — дипломатично прокоментувала Марго.
Зазначимо, що в номінацію "Найкраща режисура" не потрапила і режисерка фільму про ляльку Барбі, Грета Гервіг. Водночас шанс отримати "Оскар" мають Раян Гослінг та Америка Феррера. Церемонія нагородження пройде 10 березня в Лос-Анджелесі (ранок 11 березня за Києвом).
Нагадаємо, раніше ми писали, як експерт прокоментував ігнорування Марго Роббі і Грети Гервіг на "Оскарі". Також ми розповідали про всіх номінантів на премію "Оскар-2024".
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