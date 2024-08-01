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Думали разбился насмерть — рассказали подробности жуткой аварии, в которую попал сын Анджелины Джоли

1 августа 2024 08:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Думали разбился насмерть — рассказали подробности жуткой аварии, в которую попал сын Анджелины Джоли.
Сын Анджелины Джоли Пакс. Фото: BACKGRID
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Анджелина Джоли приехала к сыну Паксу Джоли-Питту, который остается в больнице после того, как получил травму головы в ужасной аварии на электровелосипеде. 20-летний парень ехал в Лос-Анджелес без шлема, когда врезался в заднюю часть автомобиля.

Об этом пишет Daily Mail.

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Источник сообщил, что свидетели, жившие неподалеку, сначала считали, что Пакс погиб во время аварии, когда они обнаружили его бездыханным на земле. Лишь когда парамедики прибыли на место происшествия, Пакс очнулся.

 

 

49-летняя Анджелина отправилась в больницу, чтобы быть рядом с сыном, состояние которого сейчас стабильное. Что касается отца Пакса, Брэда Питта, представитель 60-летнего актера отказался от комментария, о том планирует ли он посетить сына в больнице.

 

 

Пакс, который, как и несколько других его братьев и сестер, отдаляется от своего знаменитого отца, ехал по бульвару Лос-Фелис около 5 часов вечера, что привело к тому, что он оказался на обычно людной улице в час пик. По данным источников в правоохранительных органах, он подъезжал к перекрестку, когда врезался в заднюю часть автомобиля, уже остановившегося на красный свет. Сообщается, что водитель автомобиля выполнил свой долг, вышел и проверил раненого Пакса до прибытия полиции и медиков.

 

Актер Брэд Питт
Актер Брэд Питт. Фото: Reuters

 

Свидетели на месте происшествия сказали, что он жаловался на боли в бедре, и они сказали, что он, похоже, повредил голову во время аварии.

Сообщается, что службы реагирования были обеспокоены тем, что у Пакса могло быть кровоизлияние в мозг, поэтому они срочно доставили его в больницу на случай худшего. Однако позже источники сообщили, что после госпитализации Пакс находился в стабильном состоянии, хотя степень его травмы еще не ясна. Однако они добавили, что он, возможно, смог вернуться домой вечером через несколько часов после аварии.

 

Сын Анджелины Джоли Пакс
Сын Анджелины Джоли Пакс. Фото: BACKGRID

 

В последние месяцы Пакса видели в Лос-Анджелесе, когда он катался на электрическом велосипеде Talaria Sting R MX4, который стоит около 3000 долларов, хотя неизвестно, был ли  это тот самый велосипед, на котором он разбился. В последний раз его сфотографировали на мотоцикле 11 июля. Примечательно, что он не носил шлем, когда его сняли на велосипеде публично.

Законы штата Калифорния требуют от всех велосипедистов и мотоциклистов младше 18 лет носить шлемы, но непонятно, тип велосипеда, на котором ехал Пакс в то время, требовал ли от него ношение шлема.

Кроме Пакса, которого Джоли усыновила во Вьетнаме в 2007 году в возрасте трех лет, у нее и ее бывшего Брэда еще пятеро детей: Мэддокс, Захара, Шайло, и близнецы Нокс и Вивьен.

Джоли усыновила Мэддокса в Камбодже в 2002 году, а позже усыновила Захару в 2005 году в Эфиопии, а Шайло, Нокс и Вивьен — их биологические дети.

Позже Питт усыновил Мэддокса и Захару, а также Пакса в 2008 году.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Питт и Джоли начали публично встречаться вскоре после того, как он и его тогдашняя супруга Дженнифер Энистон объявили о разводе в 2005 году.

Звезды "Мистер и миссис Смит" годами оставались не женатыми, несмотря на то, что у них было много усыновленных и биологических детей, но они обручились в 2012 году и, наконец, женились в 2014 году.

Однако в 2016 году Анджелина Джоли подала на развод.

Напомним, расстроенного Брэда Питта увидели после новости, что Шайло хочет отказаться от его фамилии. А раньше мы писали, что дочь Брэда Питта сделала громкое заявление.

Анджелина Джоли зарубежные звезды звезды инцидент

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