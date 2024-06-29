Шоптенко призналась, как проходит ее реабилитация

Хореографиня Елена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/

Алена Шоптенко несколько месяцев назад сломала ногу. Звезда проходит курс реабилитации и признается, что восстановление — непростой процесс.

Об этом танцовщица поделилась в своей социальной сети.

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Шоптенко на кардах по сеансам реабилитации демонстрирует выдержку и силу воли. Хореограф не скрывает, что думала сменить профессию после травмы.

"3 месяца после операции. Походка уже востановилась, а колено сгибается достаточно, чтобы спускаться по лестнице. Сейчас большинство моего времени уходит на восстановление колена и мышц — упражнения каждый день и физиотерапевтические процедуры. Все это больно и совсем не весело. Но мой врач говорит: "Учитывая, что поврежденных тканей было больше, чем целых, динамика восстановления замечательная". Хотя в первый месяц реабилитации, признаюсь, мысли о смене профессии промелькнули", — рассказала Алена.

Танцовщица говорит, что нашла в себе силы оптимистично посмотреть в будущее.

"И даже при всех моих "недостаточно" быстро, "недостаточно" моих усилий и "я ничего не делаю", я наконец-то смогла понять, что самое важное дать себе время и сфокусироваться на здоровье, чтобы быть способной двигаться дальше во всех смыслах. Ну и то, что меня уже приглашают дать мастер-класс в сентябре и выступать в январе невероятно вдохновляет. Спасибо, что верите в меня!", — обратилась к поклонникам Шоптенко.

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