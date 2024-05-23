Артем Пивоваров раскрыл детали сотрудничества с Klavdia Petrivna.

Украинский певец Артём Пивоваров. Фото: скриншот интервью с Раминой Эсхакзай

Известный украинский певец Артем Пивоваров признался, что был знаком с Klavdia Petrivna еще задолго до их сотрудничества. Артист также признался, что иначе представлял себе таинственную исполнительницу.

Об этом он рассказал в интервью Рамине Эсхакзай.

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Певец признался, что знал Klavdia Petrivna задолго до записи их совместной композиции "Барабаны". Загадочная исполнительница не раз была на его выступлениях.

"Оказалось, что мы очень давно знакомы с ней, она была на многих моих концертах. И как-то так все быстро произошло, состоялась магия", — рассказал артист.

Певица Klavdia Petrivna. Фото: instagram.com/klavdia_petrivna/

Пивоваров отправил менеджменту певицы свою песню "Барабан" и таинственная исполнительница сразу согласилась на сотрудничество в дуэте. Уже во время записи в студии музыкант предложил Klavdia Petrivna впервые появиться на публике во время его выступления во Дворце спорта, и она также поддержала эту идею.

Музыкант также поделился своими мыслями после того, как впервые увидел лицо девушки под шляпой. Артист намекнул, что она достаточно юная.

"Когда я впервые услышал музыку Клавдии Петровны, я немного по-другому визуализировал себе образ этого человека. Но пообщавшись с ней я понял, что не надо судить по облику. Потому что эта девочка действительно взрослая не по своим годам", — добавил артист.

Напомним, артистка Klavdia Petrivna выпустила совместный трек с Артемом Пивоваровым "Барабан". Также она недавно дала первое интервью и немного зажгла лицо.