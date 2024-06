Дуже неприємна людина — відома ведуча жорстко розкритикувала Дженніфер Лопес

Співачка та акторка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Ведуча Меган Маккейн назвала американську співачку Дженніфер Лопес "дуже неприємною людиною" і сказала, що співачка з’явилася з більшим ескортом, ніж "президент". Меган брала у неї інтерв’ю для The View у 2019 році.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Дженніфер Лопес засудили через надмірну любов до себе

39-річна Меган, яка була ведучою денного ток-шоу з 2017 по 2021 рік, розкритикувала співачку під час останнього епізоду подкасту Citizen McCain. Вона сказала, що Джей Ло "потрібно бути скромнішою", і стверджувала, що мала "не дуже приємний" досвід з зіркою у минулому.

"Але вона просто дуже неприємна людина. У неї був найбільший ескорт із усіх знаменитостей, які я коли-небудь бачила. "Більше, ніж у Кім Кардаш’ян, більше, ніж у президента. І я просто не дуже розумію, навіщо це було потрібно", — говорить Маккейн.

Меган наполягала: "Джей Ло не має репутації доброї, нормальної людини. Я таємниці не відкриваю".

Меган також назвала недавній документальний фільм Джей Ло "поганим" і сказала, що останнім часом вона "не була успішною", але телеведуча наполягала, що вона "не намагалася образити співачку".

"Їй потрібно трохи бути скромнішою, тому що вона викликає ненависть у Інтернеті, особливо в TikTok. Є багато людей, які працюють на шоу, офіціантки, які мають дуже негативні історії про неї. Знову ж таки, я просто знаю зі свого досвіду. Я була ведучим у The View, і вона була неприємною", — говорить блогерка.

Ще в квітні Меган випустила епізод під назвою Why is JLo Flopping So Badly?, під час якого вона обговорювала кар'єру зірки зі своєю співведучою Мірандою. Потім вона опублікувала частину їхньої розмови в TikTok, де відео стало вірусним і набрало більше двох мільйонів переглядів.

"У неї було величезне оточення, вона не була моїм улюбленим гостем, у якого я коли-небудь брала інтерв’ю. Дозвольте мені сказати вам дещо, деякі з найбільших знаменитостей, яких я коли-небудь зустрічала у своєму житті, я маю на увазі зірок, мають одного піарника з ними. З Дженніфер Лопес подорожує більше людей, ніж з президентом. Або стільки як у нього. Я не жартую. У мене будуть проблеми через це, але я добре пам’ятаю про Джей Ло, що була людина, вся робота якої полягала в тому, щоб тримати дзеркало з вогниками за лаштунками. Пам’ятаю, як я думала: "Цей бідний чоловік. Яка дивна робота. Він, мабуть, навчався в художній школі і мріяв стати музикантом, а тепер тримає дзеркало Джей Ло", — говорить ведуча.

Дженніфер Лопес відмінила турне

У лютому Дженніфер випустила свій новий альбом This Is Me... Now, який супроводжувався музичним фільмом під назвою This Is Me...Now: A Love Story і документальним фільмом під назвою The Greatest Love Story Never Told.

Альбом дебютував під номером 38 у чарті Billboard, її перший лонгплей, який не потрапив до топ-20.

Тоді вона оголосила, що вирушить у свій перший тур за п’ять років, але тижнями пізніше стало відомо, що вона скасувала концерти в семи містах через низький продаж квитків.

У Дженніфер також є проблеми в особистому житті, оскільки нещодавно з’явилися чутки про те, що її шлюб із Беном Аффлеком руйнується. Раніше цього місяця з’явилася інформація про те, що співачка та актор збираються розлучитися.

Фотографи спіймали їх за незграбним поцілунком під час баскетбольного матчу сина Бенна Семюеля через декілька днів. На спортивну подію вони прибули окремо і вітали один одного на вулиці; вони вирішили не цілуватися в губи, причому Бен нібито поплескав свою дружину по спині, перш ніж вони разом вирушили на захід.

А раніше Дженніфер Лопес заборонила журналістам питати про Бена Аффлека.