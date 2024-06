Очень неприятный человек — известная ведущая жестко раскритиковала Дженнифер Лопес

Певица и актриса Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Ведущая Меган Маккейн назвала американскую певицу Дженнифер Лопес "очень неприятным человеком" и сказала, что певица появилась с большим эскортом, чем "президент". Меган брала у нее интервью для The View в 2019 году.

Об этом пишет Daily Mail.

39-летняя Меган, ведущая дневного ток-шоу с 2017 по 2021 год, раскритиковала певицу во время последнего эпизода подкаста Citizen McCain. Она сказала, что Джей Ло "нужно быть скромнее" и утверждала, что имела "не очень приятный" опыт со звездой в прошлом.

"Но она очень неприятный человек. У нее был самый большой эскорт из всех знаменитостей, которые я когда-либо видела. Больше, чем у Ким Кардашьян, больше, чем у президента. И я просто не очень понимаю, зачем это было нужно", — говорит Маккейн.

Меган настаивала: "Джей Ло не имеет репутации хорошего, нормального человека. Я тайну не открываю".

Меган также назвала недавний документальный фильм Джей Ло "плохим" и сказала, что в последнее время она "не была успешной", но телеведущая настаивала, что она "не пыталась оскорбить певицу".

"Ей нужно немного быть скромнее, потому что она вызывает ненависть в Интернете, особенно в TikTok. Есть много людей, работающих на шоу, официантки, которые имеют очень негативные истории о ней. Опять же, я просто знаю по своему опыту. Я была ведущим в The View, и она была неприятной", — говорит блогер.

Еще в апреле Меган выпустила эпизод под названием Why is JLo Flopping So Badly, во время которого она обсуждала карьеру звезды со своей соведущей Мирандой. Затем она опубликовала часть их разговора в TikTok, где видео стало вирусным и набрало более двух миллионов просмотров.

"У нее была огромная свита, она небыла моим любимым гостем, у которого я когда-нибудь брала интервью. Позвольте мне сказать вам кое-что, некоторые из известных знаменитостей, которых я когда-либо встречала в своей жизни, я имею в виду звезд, имеют одного пиарщика с ними. С Дженнифер Лопес путешествует больше людей, чем у с президентом. Или столько, же как у него. Я не шучу. У меня будут проблемы из-за этого, но я хорошо помню о Джей Ло, что был человек, вся работа которого заключалась в том, чтобы держать зеркало с огоньками за кулисами. Помню, как я думала: "Этот бедный мужчина. Какая странная работа. Он, видимо, учился в художественной школе и мечтал стать музыкантом, а теперь держит зеркало Джей Ло", — говорит ведущая.

Дженнифер Лопес отменила турне

В феврале Дженнифер выпустила свой новый альбом This Is Me... Now, сопровождавшийся музыкальным фильмом под названием This Is Me...Now: A Love Story и документальным фильмом под названием The Greatest Love Story Never Told.

Альбом дебютировал под номером 38 в чарте Billboard, ее первый лонгплей, не попавший в топ-20.

Тогда она объявила, что отправится в свой первый тур через пять лет, но неделями позже стало известно, что она отменила концерты в семи городах из-за низкой продажи билетов.

У Дженнифер также есть проблемы в личной жизни, поскольку недавно появились слухи о том, что ее брак с Беном Аффлеком рушится. Ранее в этом месяце появилась информация, что певица и актер собираются развестись.

Фотографы поймали их за неловким поцелуем во время баскетбольного матча сына Бенна Сэмюэля через несколько дней. На спортивное событие они приехали отдельно и приветствовали друг друга на улице; они решили не целоваться в губы, причем Бен якобы похлопал свою супругу по спине, прежде чем они вместе отправились на мероприятие.

А ранее Дженнифер Лопес запретила журналистам спрашивать о Бене Аффлеке.