Кейт Мосс с дочерью продемонстрировали стройные фигуры в купальниках

Модели Кейт и Лила Мосс. Фото: BACKGRID

Модели Кейт и Лила Мосс отдохнули во время отпуска на Ибице. Мать и дочь вылетели на летние каникулы на Балеарские острова вечеринок вместе с парнем Лилы Йони Гельбицом, модным маркетологом.

Об этом пишет Daily Mail.

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Кейт была в черном купальнике Gottex за 125 фунтов стерлингов, подчеркивавшем ее фигуру супермодели. Она дополнила свой образ тонированными солнцезащитными очками Wayfarer, а волосы собрала в пучок. Присоединившись к своей матери, 21-летняя Лила привлекла внимание папарацци в коричневом бикини, когда она веселилась в океане с парнем Йони. Дочь Кейт от бывшего партнера Джефферсона Хека познакомилась с маркетологом из Лондона в 2021 году.

Модели Кейт и Лила Мосс. Фото: BACKGRID

Модели Кейт и Лила Мосс. Фото: BACKGRID

Модель Лила Мосс. Фото: BACKGRID

Модель Кейт Мосс. Фото: BACKGRID

Модели Кейт и Лила Мосс. Фото: BACKGRID

Модель Кейт Мосс. Фото: BACKGRID

Модели Кейт и Лила Мосс. Фото: BACKGRID

Модели Кейт и Лила Мосс. Фото: BACKGRID

Кейт Мосс в 2016 году открыла собственное агентство, которое предоставило Лили более безопасную среду для начала модельной карьеры под руководством матери. Лила Мосс дебютировала на подиуме вскоре после своего 18-летия на показе Miu Miu весна-лето 2021 года, и с тех пор на ее счету много выходов на подиум и глянцевые фотосессии.

По словам Лилы, она отличается от своей матери: хотя ей не хватает уверенности в себе, она более ответственна.

Ранее Лила Мосс вместе с матерью появилась на прощальной обложке британского Vogue, созданной Эдвардом Эннинфулом, на которой он разместил фото легенд моды. Многие раскритиковали решение поместить там Лилу, где ей вроде бы совсем не место, ведь ни одного ощутимого вклада в модную индустрию она пока не сделала.

Напомним, звезда "Короны" снялась в урбанистической фотосессии. А раньше мы писали, что жених Кейт Мосс устроил ей стильную фотосессию.