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Наречений Кейт Мосс влаштував її розкішну фотосесію для обкладинки Vogue

24 квітня 2024 14:37
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Наречений Кейт Мосс влаштував її розкішну фотосесію для обкладинки Vogue
Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Британська супермодель Кейт Мосс стала зіркою одразу кількох обкладинок Vogue за травень 2024 року. Знімав зірку її давній коханий Ніколай фон Бісмарк.

Фото митець показав у своєму Instagram.

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Зйомка була оформлена Кейт Фелан. На фото модель постала у Chanel, Maison Valentino і Chanel. Кейт фотографував Ніколай фон Бісмарк для номера під назвою "Forever Muse". Фотосесія була підготовлена для британського, німецького, японського та Тайванського Vogue. Зачіску моделі робив Syd Hayes, а макіяж — Люсі Брідж.

 

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/
Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

 

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/
Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

 

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/
Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

 

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/
Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

 

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/
Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

 

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/
Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

 

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/
Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

 

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/
Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

 

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/
Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

 

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/
Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

 

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/
Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

 

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/
Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

Про стосунки пари стало відомо у 2015 році. 2016 року вони розбіглися: як повідомляли інсайдери, Кейт Мосс була проти постійних вечірок фон Бісмарка. За іншими даними, приводом стали натягнуті стосунки між фон Бісмарком та дочкою Кейт, Лілою. Невдовзі вони, однак, знову зійшлися.

Кейт Мосс має 19-річну доньку Лілу від попередніх відносин з Джефферсоном Хаком. Ліла пішла стопами матері і активно робить модельну кар'єру.

Нагадаємо, дружина принца Гаррі Меган Маркл знялась у благодійній фотосесії. А раніше американська модель Емілі Ратаковські позувала у відвертій зйомці, де приміряла образ культової Бріжіт Бардо.

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