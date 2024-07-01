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Джамала кардинально змінила зачіску після народження сина — фото

1 липня 2024 17:37
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Джамала вперше з'явилася на публіці із новою зачіскою — фото
Українська співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Джамала вирішила змінити свою зовнішність після пологів. Зірка підкреслила риси обличчя прямим чубчиком.

Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Джамала змінила стиль

Співачка вперше з'явилась в новому образі на національному молитовному сніданку у Києві. Для заходу зірка обрала довгу чорну сукню із мереживом та накидкою в тон. Виконавиця кардинально змінила зачіску та підстригла короткий прямий чубчик.

Джамала зробила собі чубчика
Українська співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала приміряла нову зачіску
Українська співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала у новому образі
Українська співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала стала ще гарнішою після пологів
Українська співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

"Останній день червня. Літо проходить невпинно.
Київ. Молитовний сніданок", — лаконічно підписала світлини вона.

Українці оцінили новий стиль Джамали

Користувачі соцмереж зробили багато компліментів виконавиці. Дехто відмітив, що вагітність зробила її ще прекраснішою.

"Дуже гарно виглядаєте, материнство вам пасує"

"Я в захваті від вашої краси, ніжності, жіночності".

"Неймовірна".

"Чорний колір і нова зачіска Вам личить".

"Така красуня і з чолкою і без, вам усе пасує. У вас душа красива".

Джамала кардинально змінила зачіску після народження сина — фото - фото 5
Коментарі під публікацією співачки Джамали. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Нагадаємо, росіяни привласнили майно Джамали в окупованому Криму. Також зірка ділилась зворушливими фото з пологового будинку.

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