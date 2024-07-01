Джамала вперше з'явилася на публіці із новою зачіскою — фото

Джамала кардинально змінила зачіску після народження сина — фото
Відома українська співачка Джамала вирішила змінити свою зовнішність після пологів. Зірка підкреслила риси обличчя прямим чубчиком.
Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.
Джамала змінила стиль
Співачка вперше з'явилась в новому образі на національному молитовному сніданку у Києві. Для заходу зірка обрала довгу чорну сукню із мереживом та накидкою в тон. Виконавиця кардинально змінила зачіску та підстригла короткий прямий чубчик.
"Останній день червня. Літо проходить невпинно.
Київ. Молитовний сніданок", — лаконічно підписала світлини вона.
Українці оцінили новий стиль Джамали
Користувачі соцмереж зробили багато компліментів виконавиці. Дехто відмітив, що вагітність зробила її ще прекраснішою.
"Дуже гарно виглядаєте, материнство вам пасує"
"Я в захваті від вашої краси, ніжності, жіночності".
"Неймовірна".
"Чорний колір і нова зачіска Вам личить".
"Така красуня і з чолкою і без, вам усе пасує. У вас душа красива".
Нагадаємо, росіяни привласнили майно Джамали в окупованому Криму. Також зірка ділилась зворушливими фото з пологового будинку.
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