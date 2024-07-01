Джамала впервые появилась на публике с новой прической.

Украинская певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Известная украинская певица Джамала решила изменить свой облик после родов. Звезда подчеркнула черты лица прямой челкой.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице Instagram.

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Джамала изменила стиль

Певица впервые появилась в новом образе на национальном молитвенном завтраке в Киеве. Для мероприятия звезда выбрала длинное черное платье с кружевом и накидкой в тон. Исполнительница кардинально изменила прическу и подстригла короткую прямую челку.

Украинская певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Украинская певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Украинская певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Украинская певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

"Последний день июня. Лето проходит безостановочно.

Киев. Молитвенный завтрак", — лаконично подписала фото она.

Украинцы оценили новый стиль Джамалы

Пользователи соцсетей сделали много комплиментов исполнительнице. Некоторые заметили, что беременность сделала ее еще прекраснее.

"Очень красиво выглядите, материнство вам идет".

"Я в восторге от вашей красоты, нежности, женственности".

"Невероятная".

"Черный цвет и новая прическа Вам подходит".

"Такая красавица и с челкой и без, вам все подходит. У вас душа красивая".

Комментарии под публикацией певицы Джамалы. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Напомним, россияне присвоили имущество Джамалы в оккупированном Крыму. Также звезда поделилась трогательными фото из роддома.