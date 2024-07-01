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Джамала кардинально изменила прическу после рождения сына — фото

1 июля 2024 17:37
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Джамала впервые появилась на публике с новой прической.
Украинская певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Джамала решила изменить свой облик после родов. Звезда подчеркнула черты лица прямой челкой.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице Instagram.

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Джамала изменила стиль

Певица впервые появилась в новом образе на национальном молитвенном завтраке в Киеве. Для мероприятия звезда выбрала длинное черное платье с кружевом и накидкой в тон. Исполнительница кардинально изменила прическу и подстригла короткую прямую челку.

Джамала сделала себе челки
Украинская певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала примерила новую прическу
Украинская певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала в новом образе
Украинская певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала стала еще красивее после родов
Украинская певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

"Последний день июня. Лето проходит безостановочно.
Киев. Молитвенный завтрак", — лаконично подписала фото она.

Украинцы оценили новый стиль Джамалы

Пользователи соцсетей сделали много комплиментов исполнительнице. Некоторые заметили, что беременность сделала ее еще прекраснее.

"Очень красиво выглядите, материнство вам идет".

"Я в восторге от вашей красоты, нежности, женственности".

"Невероятная".

"Черный цвет и новая прическа Вам подходит".

"Такая красавица и с челкой и без, вам все подходит. У вас душа красивая".

Джамала кардинально изменила прическу после рождения сына — фото - фото 5
Комментарии под публикацией певицы Джамалы. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Напомним, россияне присвоили имущество Джамалы в оккупированном Крыму. Также звезда поделилась трогательными фото из роддома.

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