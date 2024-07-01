Джамала впервые появилась на публике с новой прической.

Джамала кардинально изменила прическу после рождения сына — фото
Известная украинская певица Джамала решила изменить свой облик после родов. Звезда подчеркнула черты лица прямой челкой.
Соответствующие фото она опубликовала на своей странице Instagram.
Джамала изменила стиль
Певица впервые появилась в новом образе на национальном молитвенном завтраке в Киеве. Для мероприятия звезда выбрала длинное черное платье с кружевом и накидкой в тон. Исполнительница кардинально изменила прическу и подстригла короткую прямую челку.
"Последний день июня. Лето проходит безостановочно.
Киев. Молитвенный завтрак", — лаконично подписала фото она.
Украинцы оценили новый стиль Джамалы
Пользователи соцсетей сделали много комплиментов исполнительнице. Некоторые заметили, что беременность сделала ее еще прекраснее.
"Очень красиво выглядите, материнство вам идет".
"Я в восторге от вашей красоты, нежности, женственности".
"Невероятная".
"Черный цвет и новая прическа Вам подходит".
"Такая красавица и с челкой и без, вам все подходит. У вас душа красивая".
Напомним, россияне присвоили имущество Джамалы в оккупированном Крыму. Также звезда поделилась трогательными фото из роддома.
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