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Джамала на Олімпіаді в Парижі закликала світову спільноту підтримати Україну

29 липня 2024 11:22
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Джамала на Іграх звернулась до світу — відео
Українська співачка Джамала. Фото: Міністерство молоді та спорту України
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Джамала завітала на Олімпійські ігри до Парижу. Вона заспівала на сцені Українського дому Volia Space.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

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Співачка виступила на Volia Space в Парижі у неділю, 28 липня. 

У Франції також показали стрічку "Джамала. Пісні свободи", який дав змогу дізнатися більше про шлях артистки до світової слави. Виконавиця не лише заспівала на заході, а й звернулася до світової спільноти на англійській мові з закликом про допомогу та підтримку.

Джамала закликала світ дати зброю Україні
Українська співачка Джамала у Парижі. Фото: Міністерство молоді та спорту України
Джамала на Олімпійських іграх
Українська співачка Джамала на Олімпіаді-2024. Фото: Міністерство молоді та спорту України
Джамала у Парижі
Українська співачка Джамала заспівала у Парижі. Фото: Міністерство молоді та спорту України

"Продовжуйте. Будь ласка, підтримайте нас. Дайте нам систему захисту. Дайте нам зброю. Я не знаю. Просто будьте з нами. Дуже вам дякую", — закликала Джамала.

Нагадаємо, відбулось вишукане відкриття Олімпійських ігор, на якому заспівала Леді Гага та Селін Діон. Також голлівудська зірка Іванна Сахно підтримала українських спортсменів, які вирушили на Олімпіаду.

Франція Джамала Париж Олімпіада-2024 українські зірки

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