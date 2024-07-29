Джамала на Іграх звернулась до світу — відео

Українська співачка Джамала. Фото: Міністерство молоді та спорту України

Відома українська співачка Джамала завітала на Олімпійські ігри до Парижу. Вона заспівала на сцені Українського дому Volia Space.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

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Співачка виступила на Volia Space в Парижі у неділю, 28 липня.

У Франції також показали стрічку "Джамала. Пісні свободи", який дав змогу дізнатися більше про шлях артистки до світової слави. Виконавиця не лише заспівала на заході, а й звернулася до світової спільноти на англійській мові з закликом про допомогу та підтримку.

Українська співачка Джамала у Парижі. Фото: Міністерство молоді та спорту України

Українська співачка Джамала на Олімпіаді-2024. Фото: Міністерство молоді та спорту України

Українська співачка Джамала заспівала у Парижі. Фото: Міністерство молоді та спорту України

"Продовжуйте. Будь ласка, підтримайте нас. Дайте нам систему захисту. Дайте нам зброю. Я не знаю. Просто будьте з нами. Дуже вам дякую", — закликала Джамала.

Нагадаємо, відбулось вишукане відкриття Олімпійських ігор, на якому заспівала Леді Гага та Селін Діон. Також голлівудська зірка Іванна Сахно підтримала українських спортсменів, які вирушили на Олімпіаду.