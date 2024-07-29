Джамала на Играх обратилась к миру — видео

Украинская певица Джамала. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Известная украинская певица Джамала посетила Олимпийские игры в Париж. Она спела на сцене Украинского дома Volia Space.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

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Певица выступила на Volia Space в Париже в воскресенье, 28 июля.

Во Франции также показали фильм "Джамала. Песни свободы", который позволил узнать больше о пути артистки к мировой славе. Исполнительница не только спела на мероприятии, но и обратилась к мировому сообществу на английском языке с призывом о помощи и поддержке.

Украинская певица Джамала в Париже. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Украинская певица Джамала на Олимпиаде-2024. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Украинская певица Джамала спела в Париже. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

"Продолжайте. Пожалуйста, поддержите нас. Дайте нам систему защиты. Дайте нам оружие. Я не знаю. Просто будьте с нами. Большое спасибо вам", — призвала Джамала.

Напомним, состоялось изысканное открытие Олимпийских игр, на котором спела Леди Гага и Селин Дион. Также голливудская звезда Иванна Сахно поддержала украинских спортсменов, отправившихся на Олимпиаду.