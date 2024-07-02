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Джамала призналась, как изменился ее вес во время третьей беременности

2 июля 2024 09:50
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Певица Джамала об изменениях тела во время третьей беременности - как изменился вес звезды
Украинская певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Джамала в конце мая родила сына Алима. Звезда откровенно призналась поклонникам, как изменился ее вес во время третьей беременности.

Об этом она рассказала в интервью для популярного глянца Vogue.

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Джамала о весе

Звезда в третий раз стала мамой и поделилась, как проходила ее беременность в этот раз. Ранее исполнительница регулярно посещала спортивные занятия для беременных, однако во время вынашивания своего третьего сына она предпочла длительные прогулки на свежем воздухе.

Артистка не отказывала себе в любимых блюдах — крымскотатарских янтиках, чебуреках и украинских пирогах и честно призналась, что ее вес вырос.

Джамала о весе
Украинская певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала о своем теле во время беременности
Украинская певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала о том, ругает ли себя за лишние килограммы
Украинская певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Даже, несмотря на лишние килограммы, которые она набрала во время беременности, Джамала принимает и любит свое тело.

"Мой вес увеличился на 18 кг, но говорю откровенно — я себе нравлюсь. Я осознаю, что мое тело проходит серьезную трансформацию, и точно не буду себя корить за лишние калории. Кому-то удается сохранить свой вес после рождения ребенка, но я приняла как факт, что это не мой случай", — поделилась исполнительница.

Напомним, россияне присвоили имущество Джамалы в оккупированном Крыму. А также звезда поделилась трогательными фото из роддома.

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