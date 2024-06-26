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Джастин Бибер умилил нежным фото с беременной супругой

26 июня 2024 10:45
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Джастин Бибер восхищал нежным фото с беременной женой
Певец Джастин Бибер с супругой Хейли. Фото: instagram.com/haileybieber/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певец Джастин Бибер опубликовал новую фотографию со своей супругой Хейли Бибер. Пара ждет первенца: малыш должен появиться на свет уже этим летом.

Фото Джастин показал в своем Instagram.

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На фото пара целуется на берегу озера. Хейли одета в черный купальник, а 30-летний Джастин положил ей руку на живот. После объявления о беременности 27-летняя модель продолжает сниматься в рекламе своего бренда.

 

Певец Джастин Бибер с супругой Хейли
Певец Джастин Бибер с супругой Хейли. Фото: instagram.com/haileybieber/

 

Слухи о беременности Хейли ходили давно, но она их опровергала. Модель даже признавалась, что хотела бы родить ребенка, но боится забеременеть из-за негатива со стороны поклонников бывшей девушки Джастина Селены Гомес, постоянно натравливаемой с Хейли. Несмотря на то что с момента свадьбы Джастина прошло несколько лет, поклонники Гомес считают Хейли виновной в разрыве пары, хотя вражды между ними нет.

Недавно в сети начали обсуждать развод пары на фоне ментальных проблем Джастина. А отец Хейли подогрел слухи, призвав молиться за пару. Судя по всему, он имел в виду именно беременность дочери.

После сообщения о беременности Хейли в сети снова начали обсуждать ее конфликт с Селеной, которая сейчас встречается с Бенни Бланко и, по слухам, мечтает родить от него ребенка.

Напомним, певица Селена Гомес похвасталась нежной фотографией с бойфрендом. А раньше Хейли Бибер засветила кругленький животик.

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