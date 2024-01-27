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Джастін Тімберлейк оголосив перший світовий тур за останні п'ять років

27 січня 2024 06:35
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Стас Кожушко
Редактор
Джастін Тімберлейк оголосив перший світовий тур за останні п'ять років
Американський співак Джастін Тімберлейк. Фото: Instagram/nellichristine
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Днями американський співак Джастін Тімберлейк презентував кліп на першу пісню з майбутнього альбому. Відео набрало лише трохи більше мільйона переглядів. Втім, на тлі цього та релізу майбутнього нового альбому Джастін анонсував світове турне. 

Відповідна публікація з’явилась в його соцмережах

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Everything I Thought It Was стане шостим студійним альбомом артиста. Попередній, Man of the Woods, світ побачив 2018-го. Тоді Джастін також поїхав у світове турне. Не стане виключенням і промо нового альбому. 

Попри скандал з мемуарами Брітні Спірс, в яких вона розсекретила, що Джастін наполіг, аби та зробила аборт, коли вони були разом, новина про майбутнє турне викликало зацікавленість в багатьох фанатів та користувачів соцмереж.

Перший концерт пройде в канадському Ванкувері вже 29 квітня. Останній з анонсованих запланований на 9 липня, також в Північній Америці. Продаж квитків розпочнеться 2 лютого. Джастін повідомив, що це лише перші дати туру.

Чимало користувачів соцмереж поцікавились, коли ж чекати на концерти в Європі. Подібні питання навіть поставили росіяни. Так, наприклад, одна з фолловерів Тімберлейка запитала, чи буде шоу в Москві (після початку повномасштабної війни більшість популярних артистів не приїжджають до РФ). На що отримала цікаві відповіді: взимку 2035 року та коли піде диктатор Путін. 

Скриншот: Instagram/justintimberlake

Щодо нового альбому, який вийде 15 березня, в нього увійдуть 18 композицій. Хоча, за словами Джастіна, в роботі були майже 100 пісень. Про релізи наступних синглів 42-річний Тімберлейк не розповів. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що дівчина зі Львова подарувала солісту британського рок-гурту Bring Me the Horizon іграшку з українським прапором. Також ми розповідали, що гурт "Друга Ріка" анонсував благодійний тур Великою Британією та пообіцяв показати ексклюзив.

концерт
музика
співак
закордонні зірки

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