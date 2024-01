Джастин Тимберлейк объявил первый мировой тур за последние пять лет

Американский певец Джастин Тимберлейк. Фото: Instagram/nellichristine

На днях американский певец Джастин Тимберлейк представил клип на первую песню из будущего альбома. Видео набрало всего чуть больше миллиона просмотров. Впрочем, на фоне этого и будущего релиза нового альбома Джастин анонсировал мировое турне.

Соответствующая публикация появилась в его соцсетях.

Джастин Тимберлейк едет в мировое турне

Everything I Thought It Was станет шестым студийным альбомом артиста. Предыдущий, Man of the Woods, мир увидел в 2018-м. Тогда Джастин тоже поехал в мировое турне. Не станет исключением и промо нового альбома.

Несмотря на скандал с мемуарами Бритни Спирс, в которых она рассекретила, что Джастин настоял, чтобы и сделала аборт, когда они были вместе, новость о предстоящем турне вызвала интерес у многих фанатов и пользователей соцсетей.

Первый концерт пройдет в канадском Ванкувере уже 29 апреля. Последний из анонсированных запланирован на 9 июля, также в Северной Америке. Продажа билетов начнется 2 февраля. Джастин сообщил, что это только первые даты тура.

Многие пользователи соцсетей поинтересовались, когда ждать концертов в Европе. Подобные вопросы даже задали россияне. Так, например, одна из фолловеров Тимберлейка спросила, будет ли шоу в Москве (после начала полномасштабной войны большинство популярных артистов не приезжают в РФ). На что получила интересные ответы: зимой 2035 и когда уйдет диктатор Путин.

Скриншот: Instagram/justintimberlake

В новый альбом, который выйдет 15 марта, войдут 18 композиций. Хотя, по словам Джастина, в работе было около 100 песен. О релизах следующих синглов 42-летний Тимберлейк не поведал.

