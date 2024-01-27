Джастин Тимберлейк объявил первый мировой тур за последние пять лет
На днях американский певец Джастин Тимберлейк представил клип на первую песню из будущего альбома. Видео набрало всего чуть больше миллиона просмотров. Впрочем, на фоне этого и будущего релиза нового альбома Джастин анонсировал мировое турне.
Соответствующая публикация появилась в его соцсетях.
Джастин Тимберлейк едет в мировое турне
Everything I Thought It Was станет шестым студийным альбомом артиста. Предыдущий, Man of the Woods, мир увидел в 2018-м. Тогда Джастин тоже поехал в мировое турне. Не станет исключением и промо нового альбома.
Несмотря на скандал с мемуарами Бритни Спирс, в которых она рассекретила, что Джастин настоял, чтобы и сделала аборт, когда они были вместе, новость о предстоящем турне вызвала интерес у многих фанатов и пользователей соцсетей.
Первый концерт пройдет в канадском Ванкувере уже 29 апреля. Последний из анонсированных запланирован на 9 июля, также в Северной Америке. Продажа билетов начнется 2 февраля. Джастин сообщил, что это только первые даты тура.
Многие пользователи соцсетей поинтересовались, когда ждать концертов в Европе. Подобные вопросы даже задали россияне. Так, например, одна из фолловеров Тимберлейка спросила, будет ли шоу в Москве (после начала полномасштабной войны большинство популярных артистов не приезжают в РФ). На что получила интересные ответы: зимой 2035 и когда уйдет диктатор Путин.
В новый альбом, который выйдет 15 марта, войдут 18 композиций. Хотя, по словам Джастина, в работе было около 100 песен. О релизах следующих синглов 42-летний Тимберлейк не поведал.
Напомним, ранее мы писали, что девушка из Львова подарила солисту британской рок-группы Bring Me the Horizon игрушку с украинским флагом. Также мы рассказывали, что группа "Друга Ріка" анонсировала благотворительный тур по Великобритании и пообещала показать эксклюзив.
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