Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Джастин Тимберлейк объявил первый мировой тур за последние пять лет arrow

Джастин Тимберлейк объявил первый мировой тур за последние пять лет

27 января 2024 06:35
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Джастин Тимберлейк объявил первый мировой тур за последние пять лет
Американский певец Джастин Тимберлейк. Фото: Instagram/nellichristine
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На днях американский певец Джастин Тимберлейк представил клип на первую песню из будущего альбома. Видео набрало всего чуть больше миллиона просмотров. Впрочем, на фоне этого и  будущего релиза нового альбома Джастин анонсировал мировое турне.

Соответствующая публикация появилась в его соцсетях.

Читайте также:

Джастин Тимберлейк едет в мировое турне

Everything I Thought It Was станет шестым студийным альбомом артиста. Предыдущий, Man of the Woods, мир увидел в 2018-м. Тогда Джастин тоже поехал в мировое турне. Не станет исключением и промо нового альбома.

Несмотря на скандал с мемуарами Бритни Спирс, в которых она рассекретила, что Джастин настоял, чтобы и сделала аборт, когда они были вместе, новость о предстоящем турне вызвала интерес у многих фанатов и пользователей соцсетей.

Первый концерт пройдет в канадском Ванкувере уже 29 апреля. Последний из анонсированных запланирован на 9 июля, также в Северной Америке. Продажа билетов начнется 2 февраля. Джастин сообщил, что это только первые даты тура.

Многие пользователи соцсетей поинтересовались, когда ждать концертов в Европе. Подобные вопросы даже задали россияне. Так, например, одна из фолловеров Тимберлейка спросила, будет ли шоу в Москве (после начала полномасштабной войны большинство популярных артистов не приезжают в РФ). На что получила интересные ответы: зимой 2035 и когда уйдет диктатор Путин.

Скриншот: Instagram/justintimberlake

В новый альбом, который выйдет 15 марта, войдут 18 композиций. Хотя, по словам Джастина, в работе было около 100 песен. О релизах следующих синглов 42-летний Тимберлейк не поведал.

Напомним, ранее мы писали, что девушка из Львова подарила солисту британской рок-группы Bring Me the Horizon игрушку с украинским флагом. Также мы рассказывали, что группа "Друга Ріка" анонсировала благотворительный тур по Великобритании и пообещала показать эксклюзив.

концерт
музыка
певец
зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

18 января 2024

06:10 От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

Актуальное по теме