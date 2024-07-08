Джастин Тимберлейк после пьяного инцидента откроет бар со скандальной звездой

Певец Джастин Тимберлейк. Фото: Reuters

Певец Джастин Тимберлейк планирует открыть спортбар вместе с гольфистом Тайгером Вудсом, который, как и сам певец, в прошлом был арестован полицией за управление в нетрезвом состоянии. Знаменитости превратят в спортбар помещение старого кинотеатра, расположенного в Шотландии, в городе Сент-Эндрюс. Владельцы кинотеатра уже дали добро, поскольку посещаемость зала низкая и бизнес не приносит большой прибыли.

Об этом сообщает TMZ.

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В баре Вудса и Тимберлейка T-Squared Social, практически аналогичном заведению в Нью-Йорке с таким же названием, посетители смогут не только выпить, но и развлечься игрой в дротики, боулинг и даже гольф на специальных симуляторах. Также певец и гольфист хотят оставить большие экраны кинотеатра.

Гольфист Тайгер Вудс. Фото: instagram.com/tigerwoods/

Недавно Джастин Тимберлейк попал в большой скандал — в разгар концертного тура он был арестован за управление в нетрезвом состоянии. Это произошло после вечеринки в отеле. Певец проехал в знак "Стоп" и попытался уехать от заметивших это полицейских, но его остановили. Сотрудники полиции провели тест на трезвость, по результатам которого Тимберлейка задержали. Вскоре после этого внимание общественности привлекло видео с концерта Джастина, в котором у певца было осунувшееся лицо и покрасневшие выпученные глаза. Поэтому многие решили, что он вышел пьяным на сцену или находился под влиянием веществ.

История с арестом за управление в нетрезвом состоянии была и в жизни Тайгера Вудса. В 2017 году полицейские нашли гольфиста, когда он находился без сознания в своем автомобиле, припаркованном на обочине дороги. Машина была повреждена, а взятые у Вудса токсикологические анализы показали следы пяти различных наркотических веществ в его организме.

Напомним, полиция не узнала звезду в Джастине Тимбелейке. А раньше мы писали, что в сети показали фото Джастина Тимберлейка в наручниках.