Джастин Тимберлейк шокировал реакцией на прощение Бритни Спирс

Певец Джастин Тимберлейк. Фото: Reuters

Певец Джастин Тимберлейк во время своего выступления ответил на извинения Бритни Спирс. Певица в соцсетях принесла извинения тем, кого могли задеть ее мемуары. Речь, вероятно, идет о ее бывшем парне Джастине Тимберлейке, репутация которого серьезно пострадала после ее откровений.

Об этом пишет Daily Mail.

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В книге Бритни призналась, что в 19 лет забеременела от Джастина и по его настоянию была вынуждена сделать аборт. Позже певица извинилась перед ним. Певица также восхитилась новыми песнями Джастина.

Тимберлейк на своем последнем концерте заявил: "Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы извиниться абсолютно, мать вашу, никем".

После этого он исполнил свой хит Cry Me a River, который выпустил после расставания с Бритни: многие считают, что он посвящен именно ей.

Бритни Спирс не стала молчать. В соцсетях она опубликовала новое видео, в котором станцевала в красном платье, а также пригрозила экс-бойфренду судом и забрала свои извинения обратно.

"Я услышала, что кто-то говорит обо мне дерьмо. Хочешь решить дело в суде или пойдешь домой плакаться своей мамочке, как в прошлый раз? Мне не жаль!" — написала певица.

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк встречались с 1997 по 2002 год. Их разрыв был громким: Тимберлейк намекнул на измену певицы. Сама Бритни в мемуарах заявила, что не изменяла, а предал ее сам Джастин, причем написав ей смс. После откровений Бритни Спирс певца затравили ее поклонники.

Напомним, Пэрис Хилтон показала эпические селфи с Бритни Спирс.

Ранее Бритни Спирс призналась, как справляется с одиночеством после развода.