Андрій Джеджула привів 15-річного сина на полігон — реакція соцмереж

Шоумен Андрій Джеджула з сином Даніелем. Фото: Instagram/djedjula

Останнім часом шоумен Андрій Джеджула проводить чимало часу з сином Даніелем. Минулого місяця 15-річному хлопцю зробили корекцію викривленої носової перегородки, а днями він з зірковим батьком був на полігоні. Через це колишнього цивільного чоловіка ексучасниці гурту "ВІА Гра" Санти Дімопулос захейтили деякі користувачі соцмереж.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Джеджули.

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І Джеджула, і Даніель опублікували фото та відео з полігону. На них тінейджер в компанії батька стріляє по мішенях і проходить військову підготовку. За словами Андрія, в нього є бажання навчитися самому і водночас сина захищати Батьківщину.

Втім, далеко не всім сподобалось те, що Джеджула з сином був на полігоні. Одна з користувачок Instagram зазначила, що, мовляв, віряни військовій справі не навчаються. Джеджула не став мовчати.

"Я прочитав Біблію! І до віри це не має жодного відношення! Сказали аби сказати", — відповів Джеджула.

Скриншоти: Instagram/djedjula

Що цікаво, мама Даніеля, Санта Дімопулос, яка нещодавно оголосила про розлучення з бізнесменом Ігорем Кучеренком (були разом 11 років), не поставила лайк під відео сина. Хоча на більшості публікацій вона його залишала.

Санта Дімопулос з сином Даніелем. Фото: Instagram/santadimopulos

Нагадаємо, раніше ми писали, де Санта Дімопулос планує придбати нерухомість після розлучення. Також ми розповідали, що співачка MamaRika на межі розлучення з шоуменом Сергієм Середою.