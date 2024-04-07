Андрій Джеджула привів 15-річного сина на полігон — реакція соцмереж

Джеджула привів 15-річного сина на полігон та відповів хейтерам, які згадали Біблію
Останнім часом шоумен Андрій Джеджула проводить чимало часу з сином Даніелем. Минулого місяця 15-річному хлопцю зробили корекцію викривленої носової перегородки, а днями він з зірковим батьком був на полігоні. Через це колишнього цивільного чоловіка ексучасниці гурту "ВІА Гра" Санти Дімопулос захейтили деякі користувачі соцмереж.
Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Джеджули.
Джеджула привів сина на полігон
І Джеджула, і Даніель опублікували фото та відео з полігону. На них тінейджер в компанії батька стріляє по мішенях і проходить військову підготовку. За словами Андрія, в нього є бажання навчитися самому і водночас сина захищати Батьківщину.
Втім, далеко не всім сподобалось те, що Джеджула з сином був на полігоні. Одна з користувачок Instagram зазначила, що, мовляв, віряни військовій справі не навчаються. Джеджула не став мовчати.
"Я прочитав Біблію! І до віри це не має жодного відношення! Сказали аби сказати", — відповів Джеджула.
Що цікаво, мама Даніеля, Санта Дімопулос, яка нещодавно оголосила про розлучення з бізнесменом Ігорем Кучеренком (були разом 11 років), не поставила лайк під відео сина. Хоча на більшості публікацій вона його залишала.
Нагадаємо, раніше ми писали, де Санта Дімопулос планує придбати нерухомість після розлучення. Також ми розповідали, що співачка MamaRika на межі розлучення з шоуменом Сергієм Середою.
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