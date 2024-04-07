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Джеджула привів 15-річного сина на полігон та відповів хейтерам, які згадали Біблію

7 квітня 2024 20:44
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Стас Кожушко
Редактор
Андрій Джеджула привів 15-річного сина на полігон — реакція соцмереж
Шоумен Андрій Джеджула з сином Даніелем. Фото: Instagram/djedjula
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Останнім часом шоумен Андрій Джеджула проводить чимало часу з сином Даніелем. Минулого місяця 15-річному хлопцю зробили корекцію викривленої носової перегородки, а днями він з зірковим батьком був на полігоні. Через це колишнього цивільного чоловіка ексучасниці гурту "ВІА Гра" Санти Дімопулос захейтили деякі користувачі соцмереж. 

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Джеджули.

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Джеджула привів сина на полігон

І Джеджула, і Даніель опублікували фото та відео з полігону. На них тінейджер в компанії батька стріляє по мішенях і проходить військову підготовку. За словами Андрія, в нього є бажання навчитися самому і водночас сина захищати Батьківщину. 

Втім, далеко не всім сподобалось те, що Джеджула з сином був на полігоні. Одна з користувачок Instagram зазначила, що, мовляв, віряни військовій справі не навчаються. Джеджула не став мовчати. 

"Я прочитав Біблію! І до віри це не має жодного відношення! Сказали аби сказати", — відповів Джеджула.

Джеджула привів 15-річного сина на полігон та відповів хейтерам, які згадали Біблію - фото 1
Скриншоти: Instagram/djedjula

Що цікаво, мама Даніеля, Санта Дімопулос, яка нещодавно оголосила про розлучення з бізнесменом Ігорем Кучеренком (були разом 11 років), не поставила лайк під відео сина. Хоча на більшості публікацій вона його залишала. 

Джеджула привів 15-річного сина на полігон та відповів хейтерам, які згадали Біблію - фото 2
Санта Дімопулос з сином Даніелем. Фото: Instagram/santadimopulos

Нагадаємо, раніше ми писали, де Санта Дімопулос планує придбати нерухомість після розлучення. Також ми розповідали, що співачка MamaRika на межі розлучення з шоуменом Сергієм Середою.

військові навчання
Андрій Джеджула
соцмережі
українські зірки
полігон

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