Андрей Джеджула привел 15-летнего сына на полигон — реакция соцсетей

Джеджула привел 15-летнего сына на полигон и ответил хейтерам, которые упомянули Библию
В последнее время шоумен Андрей Джеджула проводит много времени с сыном Даниэлем. В прошлом месяце 15-летнему парню сделали коррекцию искривленной носовой перегородки, а на днях он со звездным отцом был на полигоне. Из-за этого бывшего гражданского мужа экс-участницы группы "ВИА Гра" Санты Димопулос захейтили некоторые пользователи соцсетей.
Соответствующая публикация появилась в соцсетях Джеджулы.
Джеджула привел сына на полигон
И Джеджула, и Даниэль опубликовали фото и видео с полигона. На них тинейджер в компании отца стреляет по мишеням и проходит военную подготовку. По словам Андрея, у него есть желание научиться самому и сына заодно защищать Родину.
Впрочем, далеко не всем понравилось, что Джеджула с сыном был на полигоне. Одна из пользователей Instagram отметила, что, мол, верующие военному делу не учатся. Джеджула не стал молчать.
"Я прочитал Библию! И к вере это не имеет никакого отношения! Сказали, чтобы сказать", — ответил Джеджула.
Что интересно, мама Даниэля, Санта Димопулос, которая недавно объявивила о разводе с бизнесменом Игорем Кучеренко (были вместе 11 лет), не поставила лайк под видео сына. Хотя на большинстве публикаций она его оставляла.
Напомним, ранее мы писали, где Санта Димопулос планирует приобрести недвижимость после развода. Также мы рассказывали, что певица MamaRika на грани развода с шоуменом Сергеем Середой.
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