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Джеджула привел 15-летнего сына на полигон и ответил хейтерам, которые упомянули Библию

7 апреля 2024 20:44
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Стас Кожушко
Редактор
Андрей Джеджула привел 15-летнего сына на полигон — реакция соцсетей
Шоумен Андрей Джеджула с сыном Даниэлем. Фото: Instagram/djedjula
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В последнее время шоумен Андрей Джеджула проводит много времени с сыном Даниэлем. В прошлом месяце 15-летнему парню сделали коррекцию искривленной носовой перегородки, а на днях он со звездным отцом был на полигоне. Из-за этого бывшего гражданского мужа экс-участницы группы "ВИА Гра" Санты Димопулос захейтили некоторые пользователи соцсетей.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Джеджулы.

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Джеджула привел сына на полигон

И Джеджула, и Даниэль опубликовали фото и видео с полигона. На них тинейджер в компании отца стреляет по мишеням и проходит военную подготовку. По словам Андрея, у него есть желание научиться самому и сына заодно защищать Родину.

Впрочем, далеко не всем понравилось, что Джеджула с сыном был на полигоне. Одна из пользователей Instagram отметила, что, мол, верующие военному делу не учатся. Джеджула не стал молчать.

"Я прочитал Библию! И к вере это не имеет никакого отношения! Сказали, чтобы сказать", — ответил Джеджула.

Джеджула привел 15-летнего сына на полигон и ответил хейтерам, которые упомянули Библию - фото 1
Скриншоты: Instagram/djedjula

Что интересно, мама Даниэля, Санта Димопулос, которая недавно объявивила о разводе с бизнесменом Игорем Кучеренко (были вместе 11 лет), не поставила лайк под видео сына. Хотя на большинстве публикаций она его оставляла.

Джеджула привел 15-летнего сына на полигон и ответил хейтерам, которые упомянули Библию - фото 2
Санта Димопулос с сыном Даниэлем. Фото: Instagram/santadimopulos

Напомним, ранее мы писали, где Санта Димопулос планирует приобрести недвижимость после развода. Также мы рассказывали, что певица MamaRika на грани развода с шоуменом Сергеем Середой.

военные учения
Андрей Джеджула
соцсети
украинские звезды
полигон

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