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Позитив вперше пояснив, через що розпався гурт MOZGI

21 червня 2024 13:02
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Позитив розповів про причини розпаду гурту MOZGI
Український співак Позитив. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український репер Позитив (справжнє ім'я — Олексій Завгородній) зізнався, що стало причиною розпаду популярного раніше гурту MOZGI, учасником якого він був. Артист вважає, що саме ця подія дала йому поштовх розвиватися сольно.

Про це він розповів в інтерв'ю 33 запитання від Люкс ФМ.

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Позитив про гурт MOZGI

Завгородній вперше заговорив про припинення існування гурту MOZGI. Музиканти були дуже популярними, а тому після початку війни могли перекласти свої  пісні та знову збирати концерти. Артист не уявляє діяльність гурту без продюсера Потапа, який після початку війни виїхав за кордон.

Репер також прокоментував творчість колеги по гурту "MOZGI" — Дяді Ваді. На його думку, артист має всі шанси для того, щоб стати успішним у сольній кар'єрі.

Позитив вперше пояснив, через що розпався гурт MOZGI - фото 1
Гурт "MOZGI". Фото: instagram.com/mozgiband/

"Дядя Вадя — дуже кльовий вокаліст. Мені здається, йому треба просто давати пінка, щоб він більше собою займався. Ми їздили з хлопцями на благодійні концерти без Потапа. Так, дійсно, пісні знали. Але це має бути бажання всіх учасників. Потап — невід'ємна частина колективу. Якщо робити без нього, то мені здається, що все буде неповноцінно. Звичайно, MOZGI можна було займатися довго. Але я радий, що так сталося, я зробив свій сольний проєкт. Так сталося і я хочу бачити тільки позитивні моменти", — заявив артист.

Нагадаємо, влітку 2022 року Позитив змінив формат співпраці з лейблом MO3GI (зараз Pomitni) та користується лише його послугами з дистрибуції. Вже більше як півтора року він співає сольно.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Позитив зізнався, чи готовий він мати сім’ю. А також артист розповів про стосунки із співачкою Мішель Андраде.

Потап
Позитив
шоу-бізнес
українські зірки
війна в Україні
MOZGI

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