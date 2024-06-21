Позитив розповів про причини розпаду гурту MOZGI

Український співак Позитив. Фото: скриншот YouTube

Відомий український репер Позитив (справжнє ім'я — Олексій Завгородній) зізнався, що стало причиною розпаду популярного раніше гурту MOZGI, учасником якого він був. Артист вважає, що саме ця подія дала йому поштовх розвиватися сольно.

Про це він розповів в інтерв'ю 33 запитання від Люкс ФМ.

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Завгородній вперше заговорив про припинення існування гурту MOZGI. Музиканти були дуже популярними, а тому після початку війни могли перекласти свої пісні та знову збирати концерти. Артист не уявляє діяльність гурту без продюсера Потапа, який після початку війни виїхав за кордон.

Репер також прокоментував творчість колеги по гурту "MOZGI" — Дяді Ваді. На його думку, артист має всі шанси для того, щоб стати успішним у сольній кар'єрі.

Гурт "MOZGI". Фото: instagram.com/mozgiband/

"Дядя Вадя — дуже кльовий вокаліст. Мені здається, йому треба просто давати пінка, щоб він більше собою займався. Ми їздили з хлопцями на благодійні концерти без Потапа. Так, дійсно, пісні знали. Але це має бути бажання всіх учасників. Потап — невід'ємна частина колективу. Якщо робити без нього, то мені здається, що все буде неповноцінно. Звичайно, MOZGI можна було займатися довго. Але я радий, що так сталося, я зробив свій сольний проєкт. Так сталося і я хочу бачити тільки позитивні моменти", — заявив артист.

Нагадаємо, влітку 2022 року Позитив змінив формат співпраці з лейблом MO3GI (зараз Pomitni) та користується лише його послугами з дистрибуції. Вже більше як півтора року він співає сольно.

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