Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Джеджула высказался о Виннике и звездах, выехавших за пределы Украины arrow

Джеджула высказался о Виннике и звездах, выехавших за пределы Украины

21 июня 2024 19:54
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Джеджула объяснил, поддерживает ли беглых артистов
Украинский телеведущий Андрей Джеджула. Фото: instagram.com/djedjula/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский шоумен Андрей Джеджула высказался о певце Олеге Виннике и других украинских звездах, которые уехали из Украины в начале полномасштабного вторжения. Ведущий осуждает тех, кто прикидывается волонтерами и безосновательно надевает военную форму.

Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

Читайте также:

Джеджула об артистах-беглецах

Артист рассказал, что разочаровался в некоторых представителях украинского шоу-биза, которые накануне войны были готовы защищать свою страну, однако с первыми взрывами сбежали из Украины. Особенно его раздражают те, кто притворяются военными, волонтерами, однако не имеют никакого отношения к этой деятельности.

"Знаю людей, которые со своей профессией спокойно могли найти хорошую работу в любой стране мира. А они с начала войны развозят обеды в места, которые больше всего обстреливает враг. И имею других знакомых, которые сдали в Киеве квартиры и уехали за границу пользоваться всеми благами, которые предоставляют там украинцам. При этом ничего не делая для Украины", — поделился Джеджула.

Ведущий также вспомнил ранее популярного певца Олега Винника, ныне живущего в Германии. Джеджула не понимает, почему он не осудил действия кровавого диктатора, ведь он никогда не работал в России и его имя там неизвестно.

Джеджула высказался о Виннике и звездах, выехавших за пределы Украины - фото 1
Украинский певец Олег Винник. Скриншот: YouTube/KrupnymPlanom

"Его самая главная аудитория здесь, а он хотя бы "стоп - войне!" из себя выжал. Что-то рассказывали о том, что он в депрессии и так далее. В одном-единственном интервью с начала полномасштабной войны сказал, что он находится "на своем фронте". А какой это фронт? И к сожалению, у нас очень много людей, которые любят так говорить", — добавил он.

Андрей Джеджула волонтерит

После начала полномасштабного вторжения РФ Андрей Джеджула активно волонтерит. Он вместе с командой доставляет все необходимое гражданским и военным в горячие точки и деоккупированные территории, в частности, Бахмут, Часов Яр, Авдеевку, Харьков, Изюм, Ямполь, Николаев, Херсон и другие. Также телеведущий собирает на благотворительных мероприятиях средства на нужды наших защитников и переселенцев.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Позитив признался, что группа MOZGI не может существовать без репера Потапа, который находится за пределами Украины. А также блогер Александр Волошин объяснил, как вызжает за границу в разгар войны.

война
Андрей Джеджула
россияне
Олег Винник
украинские звезды
волонтеры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту