Джеджула объяснил, поддерживает ли беглых артистов

Украинский телеведущий Андрей Джеджула. Фото: instagram.com/djedjula/

Известный украинский шоумен Андрей Джеджула высказался о певце Олеге Виннике и других украинских звездах, которые уехали из Украины в начале полномасштабного вторжения. Ведущий осуждает тех, кто прикидывается волонтерами и безосновательно надевает военную форму.

Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

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Артист рассказал, что разочаровался в некоторых представителях украинского шоу-биза, которые накануне войны были готовы защищать свою страну, однако с первыми взрывами сбежали из Украины. Особенно его раздражают те, кто притворяются военными, волонтерами, однако не имеют никакого отношения к этой деятельности.

"Знаю людей, которые со своей профессией спокойно могли найти хорошую работу в любой стране мира. А они с начала войны развозят обеды в места, которые больше всего обстреливает враг. И имею других знакомых, которые сдали в Киеве квартиры и уехали за границу пользоваться всеми благами, которые предоставляют там украинцам. При этом ничего не делая для Украины", — поделился Джеджула.

Ведущий также вспомнил ранее популярного певца Олега Винника, ныне живущего в Германии. Джеджула не понимает, почему он не осудил действия кровавого диктатора, ведь он никогда не работал в России и его имя там неизвестно.

Украинский певец Олег Винник. Скриншот: YouTube/KrupnymPlanom

"Его самая главная аудитория здесь, а он хотя бы "стоп - войне!" из себя выжал. Что-то рассказывали о том, что он в депрессии и так далее. В одном-единственном интервью с начала полномасштабной войны сказал, что он находится "на своем фронте". А какой это фронт? И к сожалению, у нас очень много людей, которые любят так говорить", — добавил он.

Андрей Джеджула волонтерит

После начала полномасштабного вторжения РФ Андрей Джеджула активно волонтерит. Он вместе с командой доставляет все необходимое гражданским и военным в горячие точки и деоккупированные территории, в частности, Бахмут, Часов Яр, Авдеевку, Харьков, Изюм, Ямполь, Николаев, Херсон и другие. Также телеведущий собирает на благотворительных мероприятиях средства на нужды наших защитников и переселенцев.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Позитив признался, что группа MOZGI не может существовать без репера Потапа, который находится за пределами Украины. А также блогер Александр Волошин объяснил, как вызжает за границу в разгар войны.