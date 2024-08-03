Дженніфер Лопес зізналася, через що найчастіше свариться із Беном Аффлеком

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Відома голлівудська акторка та співачка Дженніфер Лопес вперше зізналася, що дратує її чоловіка Бена Аффлека. Це могло стати причиною їх розлучення, про яке пліткують у мережі.

Про це пише Daily Mail.

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Дженніфер в програмі "Прямий ефір з Келлі та Марком" розповіла, що вони разом із чоловіком конфліктували через її відвертий стиль одягу.

Співачка має вишуканий дизайнерський гардероб і вона не боїться демонструвати свою неймовірну фігуру на червоних доріжках, часто обираючи глибокі декольте і обтислі сукні.

"Він іноді жартує наді мною ... Він казав щось на кшталт: "Де решта цієї сорочки?" А я відповідала: "О, на ній більше нічого немає"", — поділилася співачка.

Вона також додала, що Бен Аффлек уникає примірок із нею. Джей Ло постійно переживає через те, що чоловіку не подобаються її сміливі образи.

Нагадаємо, стало відомо, який вигляд має холостяцьке помешкання Аффлека. А також раніше ми писали, що фільм із Джей Ло став популярним на Netflix.