Дженнифер Лопес призналась, из-за чего чаще всего ссорится с Беном Аффлеком

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Известная голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес впервые призналась, что раздражает ее мужа Бена Аффлека. Это могло стать причиной их развода, о котором сплетничают в сети.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дженнифер в программе "Прямой эфир с Келли и Марком" рассказала, что они вместе с мужем конфликтовали из-за ее откровенного стиля одежды.

У певицы есть изысканный дизайнерский гардероб и она не боится демонстрировать свою невероятную фигуру на красных дорожках, часто выбирая глубокие декольте и облегающие платья.

"Он иногда шутит надо мной... Он говорил что-то вроде: "Где остальная часть рубашки?" А я отвечала: "О, на ней больше ничего нет", — поделилась певица.

Она добавила, что Бен Аффлек избегает примерок с ней. Джей Ло постоянно переживает из-за того, что ее мужу не нравятся ее смелые образы.

Напомним, стало известно, как выглядит холостяцкий особняк Бена Аффлека. А также раньше мы писали, что фильм с Джей Ло стал популярным на Netflix.