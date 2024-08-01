В Дженніфер Лопес стався успіх на Netflix попри проблеми з Беном Аффлеком

Американська співачка, акторка Дженніфер Лопес. Скриншот: YouTube/UniversalPictures

Фільм з американською співачкою, акторкою Дженніфер Лопес в головній ролі, а саме "Фатальна пристрасть", потрапив у Топ-10 стримінгової платформи Netflix у США. І це попри те, що стрічка вийшла в прокат ще у 2015 році.

Про це повідомляє Forbes.

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Успіх стрічки з Джей Ло на Netflix

За даними Netflix, стрічка "Фатальна пристрасть", яка вийшла у кінотеатрах ще дев'ять років тому, дебютувала під номером десять у рейтингу найкращих фільмів США за минулий тиждень (з 22 по 28 липня).

У фільмі Лопес грає Клер Петерсон, щойно розлучену вчительку, яка має стосунки на одну ніч із 19-річним колишнім студентом Ноа Сендборном (Раян Гузман). Кримінальний трилер привернув увагу глядачів на тлі розлучення Дженніфер Лопес з актором Беном Аффлеком.

На відміну від щотижневого рейтингу Netflix Top 10 Movies, стримінгова компанія не публікує інформацію про кількість глядачів або години перегляду фільмів у чарті.

Попри успіх на Netflix, кінокритики свого часу розгромили стрічку з Джей Ло. Так, наприклад, експерти Rotten Tomatoes дали фільму "Фатальна пристрасть" 12% оцінки на основі 139 рецензій. Глядачі були трохи добрішими до стрічки — оцінили його в 34%.

Фільм заробив 36 млн доларів у США та додатково майже 17,4 млн доларів за кордоном (сумарно понад 53 млн доларів). І це при бюджеті всього в чотири млн доларів (без урахування промо).

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