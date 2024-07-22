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Джей Ло, на тлі чуток про розлучення з Беном Аффлеком, готується святкувати день народження одна

22 липня 2024 00:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Джей Ло святкуватиме свій день народження без Бена Аффлека — деталі
Американські актори Бен Аффлек та Дженніфер Лопес. Фото: REUTERS
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Після того, як Бен Аффлек та Джей Ло відсвяткували другу річницю весілля порізно, почали активніше ширитися чутки про те, що співачка святкуватиме свій день народження без чоловіка. Нині зірка активно готується до вечірки.

Про це пише Daily Mail.

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Джей Ло знову одна 

Нещодавно Лопес провела свою другу річницю весілля без чоловіка Бена Аффлека, оскільки він залишився в Каліфорнії. Сама ж виконавиця нині мешкає у Нью-Йорку.

Вже цієї середи, 24 липня відомій акторці та співачці виповнюється 54 роки, і відзначати цю подію вона ймовірно, буде без свого чоловіка. Зірка почала готуватись до святкової вечірки вже цими вихідними. 

Інсайдери повідомляють, що у суботу великий фургон з квітами під'їхав до місця проведення свята. 

Лопес також орендувала карету із конем та висококласні меблі від Serena & Lily. На парковці закладу також було помічено багато охоронців.

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Джей Ло готується до дня народження. Фото: BackGrid
Джей Ло на тлі чуток про розлучення з Джей Ло замовила квіти на вечірку.
Джей Ло замовила квіти на вечірку. Фото: BackGrid
Джей Ло замовила меблі на вечірку
Джей Ло замовила меблі на вечірку. Фото: BackGrid
Джей Ло готується святкувати день народження одна
Джей Ло найняла багато охоронців для своєї вечірки. Фото: BackGrid

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дженніфер Лопес відмовилась від коштовної прикраси на честь Бена Аффлека. Також ми розповідали, що інсайдери прокоментували кризу в стосунках Джей Ло та Бена Аффлека.

свята День народження Дженіфер Лопес Бен Аффлек розлучення закордонні зірки чутки

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