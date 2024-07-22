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Джей Ло, на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком, готовится праздновать день рождения одна

22 июля 2024 00:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Джей Ло будет праздновать свой день рождения без Бена Аффлека.
Американские актеры Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: REUTERS
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

После того, как Бен Аффлек и Джей Ло отпраздновали вторую годовщину свадьбы порознь, начали активнее распространяться слухи о том, что певица будет праздновать свой день рождения без мужа. В настоящее время звезда активно готовится к вечеринке.

Об этом пишет Daily Mail.

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Джей Ло снова одна

Недавно Лопес провела свою вторую годовщину свадьбы без супруга Бена Аффлека, поскольку он остался в Калифорнии. Сама же исполнительница сейчас живет в Нью-Йорке.

Уже в эту среду, 24 июля известной актрисе и певице исполняется 54 года, и отмечать это событие оно, вероятно, будет без своего мужа. Звезда начала готовиться к праздничной вечеринке уже в эти выходные.

Инсайдеры сообщают, что в субботу большой фургон с цветами подъехал к месту проведения праздника.

Лопес также арендовала карету с лошадью и высококлассную мебель от Serena & Lily. На парковке заведения также было замечено много охранников.

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Джей Ло готовится ко дню рождения. Фото: BackGrid
Джей Ло на фоне слухов о разводе с Джей Ло заказала цветы на вечеринку.
Джей Ло заказала цветы на вечеринку. Фото: BackGrid
Джей Ло заказала мебель на вечеринку
Джей Ло заказала мебель на вечеринку. Фото: BackGrid
Джей Ло готовится праздновать день рождения одна
Джей Ло наняла много телохранителей для своей вечеринки. Фото: BackGrid

Напомним, ранее мы писали, что Дженнифер Лопес отказалась от драгоценного украшения в честь Бена Аффлека. Также мы рассказывали, что инсайдеры прокомментировали кризис в отношениях Джей Ло и Бена Аффлека.

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