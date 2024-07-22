Джей Ло будет праздновать свой день рождения без Бена Аффлека.

Американские актеры Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: REUTERS

После того, как Бен Аффлек и Джей Ло отпраздновали вторую годовщину свадьбы порознь, начали активнее распространяться слухи о том, что певица будет праздновать свой день рождения без мужа. В настоящее время звезда активно готовится к вечеринке.

Об этом пишет Daily Mail.

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Недавно Лопес провела свою вторую годовщину свадьбы без супруга Бена Аффлека, поскольку он остался в Калифорнии. Сама же исполнительница сейчас живет в Нью-Йорке.

Уже в эту среду, 24 июля известной актрисе и певице исполняется 54 года, и отмечать это событие оно, вероятно, будет без своего мужа. Звезда начала готовиться к праздничной вечеринке уже в эти выходные.

Инсайдеры сообщают, что в субботу большой фургон с цветами подъехал к месту проведения праздника.

Лопес также арендовала карету с лошадью и высококлассную мебель от Serena & Lily. На парковке заведения также было замечено много охранников.

Джей Ло готовится ко дню рождения. Фото: BackGrid

Джей Ло заказала цветы на вечеринку. Фото: BackGrid

Джей Ло заказала мебель на вечеринку. Фото: BackGrid

Джей Ло наняла много телохранителей для своей вечеринки. Фото: BackGrid

Напомним, ранее мы писали, что Дженнифер Лопес отказалась от драгоценного украшения в честь Бена Аффлека. Также мы рассказывали, что инсайдеры прокомментировали кризис в отношениях Джей Ло и Бена Аффлека.