Джей Ло будет праздновать свой день рождения без Бена Аффлека.

Джей Ло, на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком, готовится праздновать день рождения одна
После того, как Бен Аффлек и Джей Ло отпраздновали вторую годовщину свадьбы порознь, начали активнее распространяться слухи о том, что певица будет праздновать свой день рождения без мужа. В настоящее время звезда активно готовится к вечеринке.
Об этом пишет Daily Mail.
Джей Ло снова одна
Недавно Лопес провела свою вторую годовщину свадьбы без супруга Бена Аффлека, поскольку он остался в Калифорнии. Сама же исполнительница сейчас живет в Нью-Йорке.
Уже в эту среду, 24 июля известной актрисе и певице исполняется 54 года, и отмечать это событие оно, вероятно, будет без своего мужа. Звезда начала готовиться к праздничной вечеринке уже в эти выходные.
Инсайдеры сообщают, что в субботу большой фургон с цветами подъехал к месту проведения праздника.
Лопес также арендовала карету с лошадью и высококлассную мебель от Serena & Lily. На парковке заведения также было замечено много охранников.
Напомним, ранее мы писали, что Дженнифер Лопес отказалась от драгоценного украшения в честь Бена Аффлека. Также мы рассказывали, что инсайдеры прокомментировали кризис в отношениях Джей Ло и Бена Аффлека.
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